deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga de Expansión MX
Nota

El entrenador que fracasó en la Liga BBVA MX y ahora tiene a su nuevo club en una final

El DT hizo una extraordinaria fase regular al sumar 30 puntos y resultar invicto; resultados que lo tienen el día de hoy a punto de disputar un título

El entrenador que fracasó en la Liga BBVA MX y ahora tiene a su nuevo club en una final
IA
El entrenador que fracasó en la Liga BBVA MX y ahora tiene a su nuevo club en una final
José Alejandro
Liga de Expansión MX
Compartir

Marco Antonio “Chima” Ruiz es el entrenador que fracasó en la Liga BBVA MX al dirigir por un corto periodo a Tigres , pero hoy a más de 2 años de distancia tiene su nuevo club en una final. El mexicano pelea por el título de la Liga de Expansión MX, pues la Jaiba Brava firmó un gran Apertura 2025.

“Chima” y la Jaiba terminaron el Apertura 2025 en el tercer lugar de la tabla general con 30 puntos, pero lo destacable de ello es que no perdió en la fase regular al registrar 8 partidos ganados y 6 descalabros. Ahora, el siguiente objetivo es vencer en la Gran Final a Irapuato, que suma su primer torneo en la Segunda División del futbol mexicano .

Entrenador Liga BBVA MX
Jaiba Brava
“Chima” Ruiz no pudo trascender con Tigres, pero ahora lo hace con la Jaiba Brava en la Liga de Expansión MX

Ruiz llegó a Tampico a finales de 2024 y el Clausura 2025 fue su primer torneo, en el que logró llegar a al final, pero la perdió en la tanda de penales ante los Leones Negros de la UdeG. Ahora, el ex de Tigres tendrá su revancha un semestre, después de fracasar en Primera División.

TE PUEDE INTERESAR:

El equipo con el que fracasó “Chima” Ruiz en la Liga BBVA MX

El entrenador fue auxiliar de Tigres cuando Ricardo Ferretti aún era el DT. Tras el término de la etapa del brasileño, Marco Antonio se quedó como un hombre de la institución, por lo que formó parte del cuerpo técnico de Miguel Herrera y Diego Cocca.

Cocca solo dirigió 5 jornadas del Clausura 2023, pues abandonó el proyecto para dirigir a la Selección Mexicana. Esta decisión agarró en curva a la directiva felina, por lo que decidió darle la confianza a Ruiz, quien tomó las riendas del primer equipo.

“Chima” Ruiz solo estuvo al frente del club de la UANL durante 2 meses, de la fecha 6 a la 14 del Clausura 2023, luego de perder 4 partidos consecutivos. En total, dirigió 9 encuentros en los que registró 3 victorias, un empate y 5 descalabros, lo que sentenció su salida.

Tigres de la UANL
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

José Alejandro

Te Recomendamos

Resumen Leones Negros vs Tapatío final campeón de campeones de liga de Expansión
Liga de Expansión MX
Resumen: Leones Negros 1-2 Tapatío | Campeón de Campeones de la Liga BBVA Expansión MX
Thumbnail
Liga de Expansión MX
Resumen: Tapatio 1-0 Leones Negros | Campeón de Campeones, Liga BBVA Expansión MX, partido de ida
Thumbnail
Liga de Expansión MX
Resumen Leones Negros 1-0 Jaiba Brava Tampico Madero | Final Liga BBVA Expansión MX
JAIBAVSLEONES.jpg
Liga de Expansión MX
Resumen Jaiba Brava 2-1 Leones Negros | Final de ida, Clausura 2025 de la Liga BBVA Expansión MX
Thumbnail
Liga de Expansión MX
Resumen: Mineros de Zacatecas 0-0 Tampico Madero Jaiba Brava | Liga BBVA Expansión MX
Thumbnail
Liga de Expansión MX
Resumen: Tampico Madero Jaiba Brava 1-0 Mineros de Zacatecas | Liga BBVA Expansión MX
Thumbnail
Liga de Expansión MX
Resumen: Atlante 2-3 Club Atlético Morelia | Liga BBVA Expansión MX, Clausura 2025
Thumbnail
Liga de Expansión MX
Resumen: Alebrijes de Oaxaca 2-2 Atlético La Paz | Liga BBVA Expansión MX Clausura 2025
Thumbnail
Liga de Expansión MX
Resumen: Atlante 4-1 Cancún FC | Liga BBVA Expansión MX Clausura 2025
Mineros vs Correcaminos, Liga de Expansión
Liga de Expansión MX
Resumen Mineros 2-1 Correcaminos | Liga BBVA Expansión MX
×
×