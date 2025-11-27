El entrenador que fracasó en la Liga BBVA MX y ahora tiene a su nuevo club en una final

Marco Antonio “Chima” Ruiz es el entrenador que fracasó en la Liga BBVA MX al dirigir por un corto periodo a Tigres , pero hoy a más de 2 años de distancia tiene su nuevo club en una final. El mexicano pelea por el título de la Liga de Expansión MX, pues la Jaiba Brava firmó un gran Apertura 2025.

“Chima” y la Jaiba terminaron el Apertura 2025 en el tercer lugar de la tabla general con 30 puntos, pero lo destacable de ello es que no perdió en la fase regular al registrar 8 partidos ganados y 6 descalabros. Ahora, el siguiente objetivo es vencer en la Gran Final a Irapuato, que suma su primer torneo en la Segunda División del futbol mexicano .

Jaiba Brava “Chima” Ruiz no pudo trascender con Tigres, pero ahora lo hace con la Jaiba Brava en la Liga de Expansión MX

Ruiz llegó a Tampico a finales de 2024 y el Clausura 2025 fue su primer torneo, en el que logró llegar a al final, pero la perdió en la tanda de penales ante los Leones Negros de la UdeG. Ahora, el ex de Tigres tendrá su revancha un semestre, después de fracasar en Primera División.

TE PUEDE INTERESAR:



El equipo con el que fracasó “Chima” Ruiz en la Liga BBVA MX

El entrenador fue auxiliar de Tigres cuando Ricardo Ferretti aún era el DT. Tras el término de la etapa del brasileño, Marco Antonio se quedó como un hombre de la institución, por lo que formó parte del cuerpo técnico de Miguel Herrera y Diego Cocca.

Cocca solo dirigió 5 jornadas del Clausura 2023, pues abandonó el proyecto para dirigir a la Selección Mexicana. Esta decisión agarró en curva a la directiva felina, por lo que decidió darle la confianza a Ruiz, quien tomó las riendas del primer equipo.

“Chima” Ruiz solo estuvo al frente del club de la UANL durante 2 meses, de la fecha 6 a la 14 del Clausura 2023, luego de perder 4 partidos consecutivos. En total, dirigió 9 encuentros en los que registró 3 victorias, un empate y 5 descalabros, lo que sentenció su salida.