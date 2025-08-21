Necaxa se ha hecho de muchos millones con estos jugadores estrella: el ranking

Necaxa cumple este 21 de agosto 102 años de historia, por lo que es indiscutible no hablar sobre los mejores jugadores que han pasado por la institución, como lo fue Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague, una de sus más grandes estrellas. Hay otros futbolistas que, si bien tuvieron buenos momentos, lo que le dejaron al club fueron varios millones por su transferencia. Así se llamaban los Rayos antes de 1923, nombre que muchos desconocen .

Jesús Angulo

El “Canelo”, como es conocido en el medio futbolístico, inició su carrera en Dorados de Sinaloa, donde fue visto por Necaxa que lo fichó inmediatamente. En el club permaneció poco tiempo, ya que en 2019 fue vendido a Chivas por la cantidad de 7.2 millones de euros (más de 157 millones de pesos). Ahora, Angulo es pieza fundamental en el Toluca, actual campeón de la Liga BBVA MX tras vencer en la final al América .

@jrangulo19 Jesús Angulo fue vendido del Necaxa a Chivas por 7.2 millones de euros

Cristian Calderón

El “Chicote” fue vendido en 2019 a Chivas junto a Jesús Angulo por 7.2 millones de euros. El lateral izquierdo es el único jugador de la lista que regresó a Necaxa, pues actualmente forma parte de la plantilla del Torneo Apertura 2025 tras su paso por el Guadalajara y América.

TE PUEDE INTERESAR:



El Top-3 de los jugadores más caros en la historia de Necaxa

José Paradela

El argentino fue el refuerzo bomba que Cruz Azul adquirió para el Apertura 2025 por la cantidad de 8.5 millones de euros (185.3 millones de pesos). Esta transacción fue un éxito para Necaxa, ya que compró a Paradela en una cantidad menor a la que lo vendió.

Brian Fernández

El argentino es el último goleador que ha tenido Necaxa en la plantilla, pues causó sensación en el futbol mexicano al ser un killer de área nato. Por ello, Portland Timbers de la MLS se interesó en él y lo compró en 9 millones de euros (196.2 millones de pesos).

Víctor Dávila

El chileno ha sido la venta más cara en la historia del Necaxa luego de que lo fichara Pachuca en 2019 por la suma de 10.6 millones de euros, (más de 231 millones de pesos). Cabe destacar que los Rayos también hicieron un buen negocio con Hugo Rodallega, Edson Puch y Alexis Peña, por mencionar algunos.

@victordavila07 Víctor Dávila (segundo de izquierda a derecha) es el jugador de Necaxa que más millones le ha dado al club

Zague, el jugador estrella del Necaxa

Zague es parte importante del Necaxa, pues llegó como refuerzo bomba al club en el año 2000 tras su destacable paso por América, donde es considerado una leyenda por los campeonatos conseguidos y por ser el máximo goleador del club. Luis Roberto fichó con los Rayos luego de su breve paso por Atlante.

Luis Roberto Alves Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague, es uno de los jugadores referente en la historia del Necaxa

El ahora comentarista de TV Azteca Deportes estuvo a punto de conseguir la gloria con Necaxa, pero perdió la final del 2022 ante América. Zague le puso fin a su carrera en 2003 con los Rayos, club al que le guarda un cariño y es un jugador recordado por la afición del equipo que ahora juega en Aguascalientes.