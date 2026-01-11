5-jugadores-que-llegaron-con-gran-cartel-a-chivas-y-no-les-fue-bien

A lo largo de su historia reciente, Chivas ha realizado fichajes que parecían llamados a triunfar y dar qué hablar. La expectativa generada por nombres consolidados del fútbol nacional (o con pasado destacado en otros clubes extranjeros) contrastó con lo que ocurrió dentro del campo de juego.

Fiel a su tradición de competir únicamente con futbolistas mexicanos, el Rebaño Sagrado ha asumido riesgos importantes en el mercado de transferencias. Sin embargo, no todos los refuerzos lograron adaptarse a la presión, al estilo del club o a la exigencia de su afición. Estos son 5 casos de jugadores con pasos breves y decepcionantes.

Los jugadores que no cumplieron con lo esperado en Chivas

Los siguientes casos reflejan que el nombre y la trayectoria no siempre garantizan el éxito en Chivas, un club de la Liga MX donde la presión y la exigencia suelen marcar la diferencia entre triunfar o quedar en el olvido.

Ángel Reyna

Llegó a Chivas como una figura ofensiva capaz de marcar diferencia, pero su estancia fue corta y problemática. Con un salario elevado, bajo rendimiento y constantes conflictos disciplinarios, terminó siendo separado del plantel en cuestión de meses. Dejó una imagen negativa tanto dentro como fuera de la cancha.

Oribe Peralta

Su fichaje fue uno de los más polémicos en la historia reciente del club. Ídolo del América y ya en la recta final de su carrera, Oribe llegó a Guadalajara sin lograr el impacto esperado. En 2 años con el Rebaño apenas marcó 1 gol en Liga MX: un registro que dio qué hablar, considerando su experiencia y alto salario.

Aaron Galindo

El defensor regresó de Europa con la intención de reforzar el plantel rojiblanco. Pero su paso por el club estuvo marcado por la indisciplina. Tras no presentarse a entrenar y acumular sanciones internas, fue expulsado de la institución. Cerró de manera abrupta una etapa que nunca despegó.

Dieter Villalpando

Inició su ciclo en Chivas con buenas sensaciones y minutos en el primer equipo, pero su carrera en el club se vio truncada por un escándalo extracancha. La directiva decidió separarlo del plantel y rescindir su contrato, poniendo fin a un fichaje que prometía más de lo que entregó.

Carlos Ochoa

Con pasado destacado en Rayados, su llegada al Rebaño generó ilusión. Pero el rendimiento estuvo lejos de las expectativas. Disputó menos de 10 partidos oficiales y apenas convirtió 2 goles. Estos números fueron insuficientes para consolidarse en un equipo que buscaba mayor peso ofensivo.