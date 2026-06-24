Los 5 JUGADORES que suenan para llegar a Cruz Azul rumbo al Apertura 2026

El mercado de transferencias rumbo al próximo torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX está que arde y, sin duda, una de las escuadras que ha llamado poderosamente la atención es Cruz Azul, quien llegará a esta temporada como la actual campeona de México.

cruz azul

Después de vencer en calidad de visitante a Pumas y sumar la décima estrella en su historia, Cruz Azul entiende que debe reforzar sus líneas para buscar el bicampeonato de la Liga BBVA MX. Por tal motivo, aquí conocerás los 5 jugadores que han sonado para llegar a La Noria.

¿Qué jugadores suenan para llegar a Cruz Azul?

César Montes: El defensor mexicano podría llegar a Cruz Azul una vez termine la Copa Mundial de la FIFA 2026 si es que no llama la atención de un poderoso de Europa.

El defensor mexicano podría llegar a una vez termine la si es que no llama la atención de un poderoso de Europa. Jorge Sánchez: Ante la urgencia del cuadro celeste por sumar a un lateral derecho de confianza a la plantilla, no se descarta el regreso del mexicano tras su paso por el PAOK .

Ante la urgencia del cuadro celeste por sumar a un lateral derecho de confianza a la plantilla, no se descarta el regreso del mexicano tras su paso por el . Julián Araujo: Este jugador ha estado vinculado con Cruz Azul desde hace algunos meses; sin embargo, sería ahora cuando podría llegar a La Noria si es que no se concreta la vuelta de Jorge Sánchez.

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Juan Brunetta: Distintos medios señalan que el representante del jugador lo ha acercado a la directiva celeste, misma que, sin embargo, no se ha pronunciado al respecto de forma oficial.

Distintos medios señalan que el representante del jugador lo ha acercado a la directiva celeste, misma que, sin embargo, no se ha pronunciado al respecto de forma oficial. David Romero: El periodista Gerardo González menciona que el delantero argentino es una de las posibilidades de Cruz Azul para reforzar su ataque, aunque no es una prioridad absoluta.

Gonzalo Piovi, ¿la primera baja importante de Cruz Azul?

En medio de las posibles altas que el club puede tener para el siguiente Apertura 2026, vale decir que Cruz Azul también podría despedir a Gonzalo Piovi, quien ha sonado para llegar al Inter Miami y que fue importante en el último campeonato de Liga que el conjunto celeste obtuvo.