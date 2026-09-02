CONFIRMADO: Solo se jugarán 5 partidos este fin de semana en la Jornada 7 del Apertura 2026
Conoce los cinco juegos que se van a disputar este fin de semana correspondientes a la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
Se ha confirmado que para la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, que su actividad arranca este viernes 4 de septiembre del 2026, solo se jugaran 5 partidos y no 9 como siempre.
El motivo se debe a que hay 4 equipos clasificados de la Liga BBVA MX a las Semifinales de la Leagues Cup 2026, que se disputan este miércoles 2 de septiembre. Los ganadores se enfrentan en la final y los perdedores en un partido para definir el tercer lugar, los dos encuentros serán en el fin de semana de la Jornada 7 del Apertura 2026, por lo cual, esos cuatro equipos no pueden disputarla y la Liga BBVA MX ha decidido posponer sus respectivos encuentros.
Two big games. Two spots in the #LeaguesCup2026 final up for grabs 🏆@TolucaFC, @clubleonfc, @ClubAmerica y @Rayados sobreviven. Solo uno podrá ser el campeón ⚽️— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 28, 2026
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Los cuatro clubes clasificads son: Toluca, Monterrey, América y León. Sus respectivos juegos han sido pospuestos para que se puedan centrar en el otro torneo.
Los juegos que se disputan este fin de semana de la Jornada 7 del Apertura 2026
Los cinco juegos que se van a disputar este fin de semana de la Jornada 7 del Apertura 2026 son:
- FC Juárez vs Pachuca este viernes 4 de septiembre
- Atlético de San Luis vs Chivas este sábado 5 de septiembre
- Tigres vs Necaxa, sábado 5 de septiembre
- Atlas vs Atlante, sábado 5 de septiembre
- Cruz Azul vs Santos Laguna, domingo 6 de septiembre
Dos de los cinco juegos, los podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.
¿Cuándo se juegan los otros cuatro juegos?
Por el momento, la Liga BBVA MX no ha dado conocer la fecha en la que se tendrán que disputar los otros cuatro juegos. Los cuales son:
- Puebla vs Toluca
- Quéretaro vs Rayados de Monterrey
- América vs Tijuana
- Pumas vs León.