OFICIAL: TV Azteca transmitirá el partido de Tigres vs Necaxa, juego de la jornada 7 de la Liga BBVA MX

Se abrirán las puertas del 'Volcán' en un partido que pinta para ser un duelo de poder a poder. Los Tigres de la UANL recibirán a los Rayos del Necaxa en uno de los duelos más atractivos de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El equipo hidrocálido llegará con siete unidades, dos más que los 'felinos' por lo que un triunfo puede ser vital en busca de alejarse de la media tabla y meterse de lleno en la pelea por la zona de liguilla.

Te puede interesar: ESTRELLA de la NBA se solidariza con Erik Lira: ''Es un circo de club''

Será el sábado 5 de septiembre en punto de las 7:00 pm cuando el Estadio Universitario reciba tanto a los pupilos de Víctor Manuel Vucetich como a los de Martin Varini. Recuerda que podrás ver TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS este cotejo por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

Jornada 7 de la Liga MX (Apertura 206)

Viernes 4 de septiembre

Puebla vs. Toluca — 19:00 CST (Estadio Cuauhtémoc)

Juárez vs. Pachuca — 21:00 CST (Estadio Olímpico Benito Juárez)

Sábado 5 de septiembre

Atlético San Luis vs. Chivas — 17:00 CST (Estadio Libertad Financiera / Alfonso Lastras)

Querétaro vs. Monterrey — 17:00 CST (Estadio Corregidora)

Tigres vs. Necaxa — 19:00 CST (Estadio Universitario)

América vs. Tijuana (Xolos) — 19:00 CST (Estadio Banorte)

Atlas vs. Atlante — 21:00 CST (Estadio Jalisco)

Domingo 6 de septiembre

Pumas vs. León — 12:00 CST (Estadio Olímpico Universitario)

Cruz Azul vs. Santos Laguna — 20:00 CST (Estadio Banorte)



Por si fuera poco, tendremos Viernes Botanero con el partido entre los Bravos de Juárez y los Tuzos del Pachuca en el Estadio Bénito Juárez este viernes 4 de septiembre en punto de las 9:00 pm por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com totalmente EN VIVO y GRATIS.