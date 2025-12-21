5 retiros de la WWE que marcaron para siempre a los fanáticos de la lucha libre

La WWE es una fábrica de ídolos que trascienden el ring y se convierten en parte de la vida de millones de aficionados. Sin embargo, a toda gran superestrella de la lucha libre , también le llega el momento inevitable de decir adiós.

Los retiros de los luchadores suelen quedar grabados a fuego en la memoria colectiva de los fanáticos del deporte. Algunos se produjeron por lesiones que truncaron carreras en pleno auge, pero otros fueron despedidas planeadas para cerrar ciclos históricos.

5 luchadores que se retiraron de la WWE y marcaron a los fanáticos para siempre

Batista

'El Animal' tuvo varias etapas en la WWE , pero su retiro definitivo llegó en WrestleMania 35, tras enfrentarse a Triple H. Aquella lucha simbolizó el cierre de una era para uno de los competidores más dominantes de su generación. Su despedida fue intensa y celebrada como el broche final de una carrera que también lo llevó a triunfar en el cine de Hollywood.

Stone Cold Steve Austin

El retiro del 'Texas Rattlesnake' en WrestleMania 19, después de su histórica trilogía contra The Rock, fue especialmente doloroso. Forzado por graves lesiones en el cuello, Austin se marchó cuando aún estaba en la cima de su popularidad, dejando a los fans con la sensación de que su carrera terminó demasiado pronto.

Shawn Michaels

Conocido como 'Mr. WrestleMania', Michaels se despidió en WrestleMania 26 tras una lucha legendaria contra The Undertaker, con su carrera en juego. La ovación, la carga emocional y la calidad del combate convirtieron su retiro en uno de los más respetados y memorables de la historia de la WWE.

The Undertaker

La retirada del 'Deadman' significó el final de un personaje único que se mantuvo vigente durante más de 3 décadas. Aunque su racha invicta ya había terminado, su adiós definitivo en 2020 cerró un capítulo irremplazable en la WWE y marcó a varias generaciones de aficionados.

Triple H

Uno de los grandes pilares de la Attitude Era anunció su retiro del ring en 2022, tras sufrir problemas cardíacos. Aunque su influencia continúa detrás de escena, la confirmación de que 'The Game' no volvería a competir activamente representó el fin de una era para quienes crecieron viéndolo dominar la escena de la WWE.