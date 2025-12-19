Estas fueron las últimas palabras que dijo John Cena antes de su retiro de la WWE

Se trata, sin duda, de uno de los deportistas más importantes en la historia de la industria no solo en los Estados Unidos, sino también a nivel mundial. John Cena se despidió oficialmente de la WWE ; sin embargo, antes de ello el Rapero Mayor lanzó unas declaraciones que, sin duda, quedarán en la mente y el corazón de sus fanáticos.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Fue en Saturday Night’s Main Event en donde John Cena cerró su etapa como luchador profesional luego de un evento en donde culminó con su derrota frente a Gunther, quien con ello está convertido en uno de los luchadores más odiados por la fanaticada debido a esta situación.

¿Qué dijo John Cena antes de retirarse de la WWE?

John Cena se despidió con una triste derrota en lo que fue su último evento de la WWE, mismo en el que un sinfín de estrellas lo acompañaron para despedirlo como se merecía. De hecho, en un momento de la función este recibió los campeonatos más importantes de la empresa, mismos que hoy en día tienen Cody Rhodes y CM Punk.

Al final, John Cena recorrió el pasillo rumbo a la salida por última vez en medio de la tristeza de chicos y grandes, así como de algunas lágrimas que brotaron sobre el rostro de ellos. Finalmente, el luchador se despidió con la siguiente frase: “Ha sido un placer servirles todos estos años. Gracias”.

Cabe mencionar que, a pesar de que su última función se dio hace unos días, el nombre de John Cena sigue siendo tendencia en las redes sociales dado que se trata de una de las estrellas más importantes de la WWE, industria a la que cargó en sus hombros durante más de dos décadas.

¿Qué sigue para John Cena y la WWE?

Los caminos de ambos, a partir de ahora, serán un tanto distintos. Y es que, mientras John Cena comenzará con su etapa como actor a tiempo completo en Hollywood, la WWE alista todo para el camino rumbo a Wrestlemania 42, su evento más importante de cara al siguiente año.