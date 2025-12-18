Estos fueron todos los luchadores de AAA/WWE que asistieron al concierto de Bad Bunny

Un fenómeno viral que ha rodeado a Bad Bunny ha sido el tema de su famosa casita. En los conciertos que comenzaron su gira en su natal Puerto Rico, el escenario principal se montó como una casa donde muchos invitados estaban en primera fila, específicamente, grandes figuras internacionales. Y en sus conciertos en CDMX destacaron varios enmascarados, quienes forman parte de AAA e incluso alguno de WWE.

Analisis Toluca vs Tigres | Final Vuelta | Apertura 2025 | Liga MX

¿Qué luchadores acompañaron a Bad Bunny en sus conciertos de CDMX?

Como parte del cierre de año en la gira de Debí Tiras Más Fotos, el conejo malo se encuentra en México. El Estadio GNP ha recibido los recitales donde el próximo artista que estará en el Super Bowl, se encuentra exponiendo su arte. Por eso, una de las grandes cuestiones de cada uno de los conciertos, es quiénes acompañan al artista en la tan aclamada casita.

Y en los últimos dos días, los enmascarados fueron quienes se llevaron las miradas. Primero, dado que está recuperándose de su lesión en México, Penta 0 Miedo se vio en dicho espacio e incluso saludando y charlando un momento con el cantante. Tras unos minutos de dicho encuentro, Benito se vio con la máscara del mexicano a mitad de su presentación.

Mientras que al siguiente día, fueron los representantes de AAA quienes se llevaron los reflectores. Allí se vio a Octagón Jr, La Parka y a Mr. Iguana, que evidentemente fue quien destacó gracias a su Yezca. Justamente en un momento donde el peleador desaparece del escenario, Bad Bunny tomó a la famosísima criatura y cantó con ella por un rato.

#mexico #luchalibre #tiktokdeportes #benito ♬ EoO - Bad Bunny @mauesgenial10 Bad Bunny convirtió su casita en México en un ring… y una iguana se robó el show. 🦎🔥 🦎En su gira por la Ciudad de México, Bad Bunny dejó claro que su amor por la lucha libre va más allá de referencias en canciones. 🔥 En la casita aparecieron leyendas como La Parka, Octagón, Penta, La Gran Yesca y el inesperado protagonista: Mr. Iguana. 🔥 Más que invitados, fue un homenaje a la cultura mexicana, al barrio y al espectáculo que Benito tanto admira. Esto no fue casualidad. Fue identidad. #badbunny

¿Bad Bunny sigue con contrato vigente en WWE?

Aunque ni WWE ni Bad Bunny han dicho algo respecto de dicha situación laboral, se indica que hay un contrato que le permitiría al músico volver a pelear cuando él quisiera. Sin embargo, ante el debut de su nuevo álbum, se vino la gira mundial y hoy por agenda es imposible que piense en apariciones en la empresa luchística. Sin embargo, muchos esperan que a la brevedad demuestre su talento arriba del ring, tal como lo hizo hace unos meses.