¡Es película! 6 acontecimientos que marcaron la final entre Pumas y Cruz Azul

La final entre Pumas y Cruz Azul se convirtió en una de las más emocionantes de los últimos tiempos luego del gol de último minuto de Rodolfo Rotondi, mismo que fue suficiente para que La Máquina lograra su décimo título de Liga BBVA MX en la cancha del Olímpico Universitario.

cruz azul

Esta gran final del Clausura 2026, como era de esperarse, dejó acontecimientos realmente interesantes que marcaron el camino que llevó a Cruz Azul a sumar un título más en su historia. Por tal motivo, aquí conocerás los detalles que ayudaron al cuadro celeste a cumplir su objetivo.

¿Qué acontecimientos marcaron la final entre Pumas y Cruz Azul?

Si nos basamos exclusivamente en el juego de vuelta, el primer gran acontecimiento fue el gol de Pumas en el minuto 30 y, segundos después, la salida de José Paradela del partido tras una lesión. El segundo acontecimiento llegó en la parte complementaria, más precisamente tras el autogol que le dio el empate a Cruz Azul.

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La diana obtenida por el cuadro cementero se dio minutos antes de la lesión de Adalberto Carrasquilla, un punto de inflexión en el partido. Posteriormente, el cuarto acontecimiento fue la expulsión de Uriel Antuna a solo diez minutos para la culminación del juego en CU.

El quinto gran acontecimiento fue la diana de Rodolfo Rotondi en el tiempo agregado, mientras que el último fue la consagración de Cruz Azul en el Olímpico Universitario, la conquista de la décima estrella en su historia y, a su vez, el juego número 30 sin caer en dicho inmueble.

¿Joel Huiqui seguirá al mando de Cruz Azul para el siguiente torneo?

A falta de un anuncio oficial, todo parece indicar que Joel Huiqui se mantendrá como técnico de Cruz Azul para la siguiente temporada luego de la consagración de la décima. Además, el presidente del club, el Ingeniero Velázquez, afirmó que reforzará a la institución para contar con una plantilla aún más poderosa.