5 figuras de ÉLITE borradas por Inglaterra para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El fin de semana pasado el técnico alemán, Thomas Tuchel, sorprendió a propios y extraños con una convocatoria llena de ausencias en la Selección de Inglaterra, misma que es una de las candidatas principales para conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Tal situación ha hecho que el entrenador reciba muchas críticas por las cuestionables decisiones que tomó en la convocatoria final. Ante tal situación, luce interesante conocer a los cinco jugadores de élite que no estarán con Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué estrellas de élite no estarán con Inglaterra en el Mundial 2026?

Trent Alexander-Arnold, jugador del Real Madrid, no formará parte de esta Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección de Inglaterra debido al cuestionable torneo que ha tuvo con el conjunto merengue. Una situación similar ocurrió con Phil Foden, quien no fue titular absoluto en el Manchester City.

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Luke Shaw, elemento del Manchester United que tuvo uan gran temporada con el club, tampoco estará en el Mundial 2026 a petición de Thomas Tuchel Del mismo modo, el jugador del Milán, Fikayo Tomori, tampoco estará en la lista debido a los cuestionables partidos que tuvo en la Serie A.

Finalmente, el elemento más importante que no estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 es nada más y nada menos que Cole Palmer, quien tuvo una gran actuación en el Chelsea pero que, sin embargo, no fue del agrado del entrenador alemán para este torneo.

¿Qué jugadores destacan en la lista de Inglaterra?

A diferencia de lo que ocurre con estos elementos, hubo otros que tuvieron una gran temporada y que, por tal motivo, sí fueron convocados por la Selección de Inglaterra. Entre estos destacan jugadores como Marcus Rashford del Barcelona, así como Harry Kane del Bayern Múnich.