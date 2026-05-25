MLB: HORARIOS de los juegos de HOY lunes 25 de mayo

Una nueva semana ha comenzado y, con ella, la posibilidad de que millones de amantes al Rey de los Deportes puedan disfrutar de una nueva jornada correspondiente a la temporada 2026 de la MLB, por lo que aquí conocerás todos los detalles respecto a los juegos de este día.

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Será durante hoy lunes 25 de mayo que la MLB presente un total de 13 compromisos llenos de espectáculo en el diamante. El primero de ellos comenzará minutos antes de las 12 del día, mientras que el duelo que cerrará con la jornada de este día iniciará después de las 19:30 horas.

¿Qué juegos presenta la MLB hoy lunes 25 de mayo?

Orioles vs Rays | 11:35 horas.

Pirates vs Cubs | 11:35 horas.

Brewers vs Cardenales | 12:10 horas.

White Sox vs Twins | 12:10 horas.

Royals vs Yankees | 13:40 horas.

Mets vs Reds | 14:10 horas.

Giants vs Dbacks | 15:05 horas.

Guardians vs Nationals | 16:10 horas.

Who's your Player of the Game? Comment your answer below! pic.twitter.com/gjbhBsPGzc — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 21, 2026

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Padres vs Phillies | 16:40 horas.

Rangers vs Astros | 17:05 horas.

Blue Jays vs Marlins | 17:07 horas.

Dodgers vs Rockies | 19:10 horas.

Athletics vs Mariners | 19:40 horas.

¿Qué equipo cuenta con la plantilla más costosa en la temporada 2026 de la MLB?

La temporada 2026 cuenta con varios equipos que superan los 100 o incluso los 200 millones en cuanto a capacidad económica de plantilla dentro de la MLB. Sin embargo, vale decir que la escuadra más costosa es nada más y nada menos que los Dodgers de los Ángeles, misma que tiene un valor de 410 millones dólares.

Fuentes como ESPN y Spotrac mencionan que el equipo de Los Ángeles, actuales bicampeones de la MLB, es la escuadra más costosa de la máxima categoría del béisbol profesional por encima de los Mets de Nueva York, cuyo valor asciende a los 375 millones de dólares. En el tercer puesto aparecen los Yankees con 325 millones de dólares.