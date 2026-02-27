Jugó en Italia e Inglaterra, hoy es más efectivo que Paulinho y buscará sorprender en la Liga BBVA MX

En los últimos años, la Liga BBVA MX se ha destacado por contar con extraordinarios delanteros que han hecho que el promedio de goles por torneo sea más elevado en relación a temporadas anteriores. Un ejemplo de ello es Paulinho, quien actualmente es tricampeón de goleo en México.

Esta situación hace que el centro delantero del Toluca acapare todas las miradas gracias a su efectividad en el campo, hecho que lo ha convertido en bicampeón con los Diablos Rojos. Sin embargo, ¿sabías que en el torneo actual hay un jugador más efectivo que él y que, en el pasado, jugó en Italia e Inglaterra?

DOBLETE de Paulinho: FC Juárez 0-3 Toluca | Jornada 8, Clausura 2025

Joao Pedro, el jugador que es más efectivo que Paulinho en la Liga BBVA MX

Después de haber disputado siete jornadas completas del Clausura 2026, el jugador con más anotaciones hasta el momento en la Liga BBVA MX es nada más y nada menos que Joao Pedro, centro delantero de 33 años de edad que juega para el San Luis y que acumula un total de siete dianas.

Esta cantidad es suficiente para ser el mandamás actual del goleo en México superando a otras estrellas de calibre como la Hormiga González y José Paradela. De hecho, el brasileño también supera a Paulinho, quien en estos momentos registra cuatro goles en siete partidos disputados.

Cabe mencionar que Joao Pedro cuenta con experiencia en Europa, pues tuvo la oportunidad de jugar en equipos como el Palermo, Estoril, Cagliari, Fenerbahce y Hull City, equipo de divisiones inferiores en Inglaterra. De hecho, el atacante fue buscado por Cruz Azul en el pasado periodo de transferencias, en un fichaje que finalmente no se concretó.

¿Cuántos goles tiene Paulinho en Toluca?

A pesar del gran momento que Joao Pedro vive en San Luis, cabe mencionar que la importancia de Paulinho ha hecho que algunos comiencen a compararlo con José Cardozo en su etapa con Toluca. Para muestra de ello están sus números en los Diablos, mismos en donde registra 50 anotaciones y 10 pases a gol en 70 juegos disputados.