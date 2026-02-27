Penta vs Dominik por el Campeonato Intercontinental WWE; ¿cuántas veces ha perdido el Zero Miedo?

El inicio del tercer mes del año trae consigo una nueva oportunidad para que el nacido en Ecatepec logre uno de sus objetivos desde que llegó a la WWE: El Campeonato Intercontinental de la marca. Por tal motivo, aquí conocerás la forma en cómo Penta, el Zero Miedo, ha disputado estas luchas en el pasado.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Para poner un poco de contexto, será este lunes cuando Penta se enfrente a Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental de la WWE, en el que será, sin duda, el combate más importante del RAW posterior a Elimination Chamber. Ahora bien, ¿cuántas veces ha enfrentado esta oportunidad el Zero Miedo?

¿Cuántas veces ha luchado Penta por el Título Intercontinental de la WWE?

Desde su llegada a la WWE en enero del 2025, Penta se ha mantenido como uno de los elementos más importantes de la zona midcard de la empresa en Monday Night RAW. Esta situación le ha permitido formar parte de varios feudos, mismos que terminan en el Campeonato Intercontinental de la empresa.

Bajo este contexto, vale decir que el nacido en Ecatepec hace 41 años ha tenido la oportunidad de disputar un total de seis combates por el Título Intercontinental, siendo el más destacado aquel que tuvo en Wrestlemania 41 con elementos como Finn Balor, Bron Breakker y el propio Dominik Mysterio.

Tristemente para su causa, el Zero Miedo no ha tenido la oportunidad de obtener este campeonato, el cual es el tercero más importante luego del Universal y el Pesado de la marca. Por tal motivo, esta será una nueva posibilidad para que Penta finalmente se haga con un título en la empresa.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el combate por el Título Intercontinental?

Prepárate, pues la lucha está más cerca que nunca. Una vez concluido Elimination Chamber, los fanáticos de la WWE podrán disfrutar el duelo por el título entre Penta y Dominik Mysterio este lunes 2 de marzo en una nueva edición de RAW, misma que podrás ver por Netflix a partir de las 19:00 horas.