Los Ángeles 2028: Los 8 deportes en donde México tiene medallas de oro en los Juegos Olímpicos

Estamos a poco más de tres años para que se lleve a cabo uno de los eventos deportivos más importantes que habrá a lo largo de esta década. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 están cada vez más cerca, motivo por el cual luce interesante conocer cómo le ha ido a México en distintas disciplinas.

México es uno de los países latinoamericanos con mejores rendimientos en cuanto a lugares y medallas se refiere a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos. Bajo este tenor, vale decir que, en esencia, en solo ocho deportes la delegación azteca ha alcanzado el trono con medallas de oro.

¿En qué deportes México tiene medallas de oro en los Juegos Olímpicos?

Posiblemente, la disciplina más recordada en donde se obtuvo una medalla de oro fue en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, un evento en donde la Selección Mexicana de Futbol obtuvo la presea dorada luego de vencer en la gran final del certamen al combinado de Brasil por 2-1.

Del mismo modo, otro de los deportes que más se recuerdan es el Taekwondo en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 gracias a María del Rosario Espinoza, quien obtuvo el oro hace casi dos décadas. En adición, también hay que destacar otras disciplinas como el Boxeo y el Atletismo.

México también ha obtenido resultados por demás interesantes en cuanto a medallas de oro en distintos deportes tales como la Natación y la Halterofilia con Soraya Jiménez, los Clavados y el Ecuestre, insignias del deporte que tienen a México en lo más alto.

¿En qué disciplinas México podría obtener la medalla de oro en Los Ángeles 2028?

Como sabes, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 contarán con nuevas disciplinas que, curiosamente, le van de maravilla a la delegación azteca. Y es que, con la inclusión de deportes como el Ciclismo de Ruta y el Flag Football, es probable que México alcance una presea dorada en dicho evento.