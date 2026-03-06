Lamine Yamal, mejor que Messi y Cristiano Ronaldo; sus NÚMEROS lo comprueban

El pasado martes se llevó a cabo la semifinal de vuelta de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, misma que terminó en favor del club blaugrana pero que, sin embargo, no fue suficiente luego de un marcador global de 4-3, resultado en donde Lamine Yamal interfirió directamente.

Y es que, con apenas 18 años de edad, Lamine Yamal se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo luego de superar la pubalgia que vivió hace unos meses. De hecho, sus números, a su edad, superan lo que en su momento registraron tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo.

¿Qué números tiene Lamine Yamal en relación con Messi y Cristiano?

A lo largo de su corta etapa como futbolista profesional, el futbolista del Barcelona y la Selección de España ya registra 49 anotaciones y 52 asistencias contando todos los duelos (amistosos y oficiales) que ha tenido. En otras palabras, Lamine Yamal ya supera las 100 contribuciones en poco más de dos años de carrera.

A su misma edad, tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo estaban muy por debajo en cuanto a números se refiere, pues de acuerdo con ESPN mientras el argentino únicamente sumó cinco goles en este periodo de tiempo, el portugués solamente sumó cuatro a los 18 años.

Este hecho hace que muchos expertos en la materia consideren a Lamine Yamal el próximo heredero al trono por encima de otros elementos como Kylian Mbappé o Erling Halaand, quienes dicho sea de paso ya están entre los mejores goleadores de todos los tiempos hasta el momento.

¿Lamine Yamal estará en la próxima Copa del Mundo?

Si no ocurre un suceso extraño en los próximos meses, todo haría indicar que Lamine Yamal será una de las estrellas más importantes que la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá. De hecho, su participación hace que España sea una de las selecciones favoritas a ganar este campeonato.