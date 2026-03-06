Este es el COSTO de los boletos más CAROS del Clásico Mundial de Beisbol

El Clásico Mundial de Beisbol, uno de los eventos deportivos más importantes que habrá en el año, finalmente ha comenzado. Son muchas las curiosidades y preguntas que hay en torno a este torneo, motivo por el cual aquí conocerás el costo del boleto más caro y qué juego tiene esta distinción.

Fue este jueves 5 de marzo cuando el Clásico Mundial de Beisbol finalmente dio comienzo, en el que se espera sea uno de los torneos más espectaculares de los últimos años y en donde se vislumbra una grata participación para el combinado de México, mismo que, sin embargo, llega con algunas bajas de consideración.

¿Cuánto cuesta el boleto más caro del Clásico Mundial de Beisbol?

El hecho de llevarse a cabo en tres países distintos (Estados Unidos, Japón y Puerto Rico) hace que el costo de los boletos sea muy distinto en función de lo anterior, así como el hecho de que algunos juegos llaman mucho más la atención que otros debido al nivel de cada una de las escuadras.

Bajo este contexto, el juego que tiene el boleto más caro es el que enfrentará a Venezuela y a República Dominicana, mismo que tiene un precio de 337 dólares; es decir, poco menos de seis mil pesos mexicanos al tipo de cambio actual. En el segundo lugar se encuentra el Puerto Rico vs Cuba con un costo de 296 dólares.

El Clásico Mundial de Beisbol entiende el impacto que tiene México, por lo que el tercer duelo “más caro” es precisamente el duelo entre la Selección y los Estados Unidos con un costo de 245 dólares. Finalmente, el top 5 lo cierran el Puerto Rico vs Colombia y el Puerto Rico vs Canadá con 202 y 200 dólares de costo, respectivamente.

¿En qué grupo se encuentra México en el Clásico Mundial de Beisbol?

Recuerda que México forma parte del Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol, por lo que todos sus compromisos los jugará en territorio norteamericano. La Selección Nacional buscará el primer lugar del sector al enfrentar a escuadras como Estados Unidos, Italia, Brasil y Gran Bretaña.