Los 9 pecados que llevaron al despido de Nicolás Larcamón en Cruz Azul

La situación en la capital está que arde y las cosas podrían dar un giro radical de cara al próximo semestre. Nicolás Larcamón recientemente fue despedido de La Noria, y parte de esto podría derivar de los 9 pecados más importantes que protagonizó como entrenador de Cruz Azul.

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Fue a mediados del año pasado cuando Cruz Azul confirmó la llegada de Nicolás Larcamón, técnico que llegó al club con la intención clara de sumar títulos tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, después de más de 9 meses en la escuadra celeste el argentino finalizó el vínculo que tenía con la escuadra cementera.

¿Cuáles fueron los 9 pecados de Nicolás Larcamón en Cruz Azul?

A lo largo de su estadía como entrenador de Cruz Azul, Nicolás Larcamón tuvo una serie de cuestionables decisiones que guardan relación con el parado técnico del club, mismas que podrían explicarse a raíz de las bajas que el club tuvo, sobre todo, para este Clausura 2026.

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Comunicado Oficial: Cambio en la Dirección Técnica. pic.twitter.com/mAbdUtTklP — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 23, 2026

Entre los pecados de Nicolás Larcamón destacan el colocar a Erik Lira como central por izquierda en la ida de la Concachampions ante el LAFC, así como a Jorge Rodarte como carrilero (que no es su posición natural) y habilitar a Omar Campos por la banda derecha cuando es zurdo natural.

Del mismo modo, en el pasado probó con Luka Romero como segundo contención, a Amaury Morales como carrilero por ambas bandas y a Charly Rodríguez como un extremo por izquierda. En su momento colocó a Nacho Rivero como segundo 9 y dejó fuera a Boguz, quien hoy en día ya no forma parte del club; finalmente, en el pasado también habilitó a Christian Ebere como carrilero ante la falta de jugadores en dicha posición.

¿Cuántos títulos perdió Nicolás Larcamón como DT de Cruz Azul?

Nicolás Larcamón perdió la oportunidad de sumar tres títulos como entrenador de Cruz Azul, pues además de caer eliminado en las semifinales del Apertura 2025 pasado, también quedó fuera de la Copa Intercontinental en su primer juego, así como en los cuartos de final de la Concachampions 2026.

