Así llegará Santi Giménez a la Copa Mundial de la FIFA: Esto debes saber sobre su presente

Santi Giménez, uno de los delanteros que el país tiene en Europa, se perfila para llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, la realidad es que su presente deja más dudas que certezas luego de los problemas físicos por los que ha atravesado en los últimos meses.

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A días para que Javier Aguirre presente su lista definitiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026, vale decir que Santi Giménez se perfila como uno de los delanteros que la Selección Mexicana tendrá junto a otros nombres como lo son Raúl Jiménez y Armando, la Hormiga González.

¿Cuál es el estado físico de Santi Giménez?

Con 25 años recién cumplidos el 18 de abril, Santi Giménez atraviesa un periodo complejo en su etapa como profesional, pues si bien reapareció con el Milán en marzo pasado, la realidad es que no ha tenido los minutos que se esperaban luego de superar una complicada lesión.

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Una lesión en el tobillo le ha traído consecuencias desde octubre del año pasado; sin embargo, no fue sino meses después cuando decidió operarse. Ahora mismo, el canterano de Cruz Azul ya se encuentra recuperado; no obstante, su poca regularidad podría cobrarle factura en sus deseos de ser titular con la Selección.

¿Chaquito Giménez saldrá del Milán?

Otro punto a destacar es que Santi Giménez no ha podido anotar durante la temporada actual con el Milán, hecho que ha causado críticas en su contra. Por tal motivo, no se descarta que el mexicano salga del club en el próximo periodo de fichajes considerando el mercado que tiene tanto en la Premier League como en la Bundesliga.

A pesar de esto, el Chaquito se mantiene con las esperanzas intactas de recuperar el camino precisamente con la Selección Mexicana, misma en donde suma seis anotaciones y tres pases a gol en 46 partidos. ¿Logrará anotar en la Copa Mundial de la FIFA 2026?