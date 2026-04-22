Fue el mejor portero de México, pero murió tras problemas de adiciones y dinero

El mundo del futbol suele traer consigo historias de superación que quedan en la mente de millones de fanáticos, aunque también destaca por eventos canónicos en donde futbolistas que lo tienen todo terminan en la nada. Un ejemplo de ello, precisamente, es este portero.

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Nacido el 31 de julio de 1960 en Zacatepec, Hidalgo, Pablo Larios llegó a ser considerado el mejor portero de México durante su época más importante. De hecho, llegó a formar parte de escuadras relevantes como Puebla, Cruz Azul e, incluso, la Selección Nacional Azteca.

¿Cómo fue la muerte de Pablo Larios, el mejor portero de México?

Fue a la edad de 58 años cuando Pablo Larios perdió la vida en la ciudad de Puebla. La noticia se dio a conocer el 31 de enero del 2019 y dejó consternados a propios y extraños, sobre todo, por los problemas que el portero arrastraba no solo en el apartado económico, sino también físico y mental.

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Recordamos en su cumpleaños al gran Pablo Larios. Dejó huella en muchos equipos, entre ellos Puebla y La Máquina. 💙



Que sea un gran partido el de esta noche en su honor, ¿no, @ClubPueblaMX? 👏🏻#ConTodoContraTodo https://t.co/I1hGlZ1rEf pic.twitter.com/woLhY4twQ0 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 31, 2020

Se sabe que su muerte derivó directamente de los problemas que el portero tenía de salud a través de la obstrucción intestinal, lo cual significó un consecuente paro respiratorio. Google Gemini menciona que Pablo Larios fue hospitalizado desde el miércoles 30 de enero debido a complicaciones para respirar.

Su estado era tan grave que tuvo que ser intervenido de emergencia; sin embargo, y tras permanecer en terapia intensiva, murió días después debido a las complicaciones que derivaron de sus adicciones a las sustancias prohibidas, mismas que, en consecuencia, le generaron problemas económicos.

¿En qué equipos jugó Pablo Larios?

Tal y como se mencionó previamente, Pablo Larios tuvo la oportunidad de jugar en instituciones como Zacatepec, Puebla, Toros Neza y Cruz Azul. Del mismo modo, fue el portero titular de la Selección Nacional durante la Copa Mundial de la FIFA 1986; además, ganó el campeonato con Puebla a finales de la década de los 80’s.