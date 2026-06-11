Confirman FECHA para el 93 Aniversario del CMLL; ¿cuándo y dónde es?

Se trata, sin duda alguna, de uno de los eventos de lucha libre más importantes que habrá durante este año. El CMLL se dice listo para disfrutar de su 93 Aniversario, motivo por el cual aquí conocerás todos los detalles al respecto de esta función, el lugar, la fecha y el horario de la misma.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Fue a través de sus redes sociales que el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) reveló detalles respecto a su 93 Aniversario, el evento más importante que tienen en el año y que normalmente se realiza durante los últimos cuatro meses del año, convirtiéndose así en una competencia directa para la AAA.

¿Cuándo, a qué hora y dónde será el 93 Aniversario del CMLL?

Apegándose a su calendario habitual, o al menos al que han seguido en las últimas ediciones, el 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre se llevará a cabo el viernes 18 de septiembre del 2026, fecha escogida para culminar con las más grandes rivalidades que el CMLL tiene en la actualidad.

Te puede interesar: Brahim Díaz y el día que rechazó España para jugar con Marruecos

Te puede interesar: ¿Cuánto dinero deberán pagar América y Cruz Azul por Jordan Carrillo?

✨🤼‍♂️ ¡Más celebridades disfrutando La Mejor Lucha Libre del Mundo! 🤼‍♂️✨



El pasado #MartesDeArenaMéxico recibimos la visita de la cantante y actriz colombiana Greeicy, la creadora de contenido y cantante Dome Lipa, y el influencer Aarón Mercury. pic.twitter.com/p3djH1DMiJ — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) May 29, 2026

En este punto, vale decir que el 93 Aniversario del CMLL se realizará en la Arena México, ubicada a unos metros de la Estación Balderas cuya capacidad asciende a poco menos de 20,000 asistentes. Además, se sabe que el evento comenzará en punto de las 20:30 horas.

93 Aniversario, ¿una respuesta clara a AAA Triplemanía 34?

La fecha establecida, curiosamente, es solo una semana después del evento de la AAA llamado Triplemanía 34. Vale recordar que la Tres Veces Estelar confirmó que esta nueva edición se realizará el fin de semana del 11 y 13 de septiembre, siendo este último día dentro de la Arena CDMX.

Tal situación ha hecho que los expertos consideren esta movida una realmente interesante para el CMLL, quien con ello buscará medirse de tú a tú con la AAA a fin de conocer quién está por encima de la otra, al menos, en cuanto a niveles de audiencia nacionales e internacionales se refiere.