A días de la Copa Mundial 2026, Lamine Yamal se expondrá a EXIGENTE dieta debido a su religión

A meses previos rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, Lamine Yamal mantendrá el ayuno del Ramadán mientras se prepara para compromisos decisivos con el Barcelona en LaLiga y la Champions League. El extremo sigue un plan supervisado por especialistas para sostener su rendimiento físico durante el mes sagrado musulmán, con ajustes nutricionales diseñados para compensar la falta de ingesta diurna.

Según información de medios europeos, el club blaugrana elaboró una estrategia personalizada bajo la dirección de la especialistas, centrada en hidratación nocturna, recuperación muscular y control de cargas. El esquema contempla que el jugador pueda modificar el ayuno en días de partido si la exigencia competitiva lo requiere, posibilidad contemplada dentro de la práctica religiosa para deportistas.

El Ramadán comenzó el 18 de febrero de 2026 y concluiría cerca del 20 de marzo, lo que le daría aproximadamente una semana para recuperar reservas energéticas antes de su siguiente compromiso internacional.

Te puede interesar: Fecha EXACTA en la que se jugará el repechaje europeo de la UEFA rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Qué es el Ramadán y qué implica?

El Ramadán es el noveno mes del calendario islámico y uno de los cinco pilares del Islam, durante este periodo, los musulmanes adultos ayunan desde el amanecer hasta la puesta del sol, sin consumir alimentos ni líquidos en horas de luz, donde la práctica tiene un propósito espiritual: fortalecer disciplina, reflexión y solidaridad.

La rutina se organiza en dos comidas principales: el suhoor, antes del alba, y el iftar, al anochecer, aunque el ayuno es obligatorio para fieles sanos, existen excepciones para enfermos, viajeros y atletas en competencia, quienes pueden reponer los días más adelante.

Te puede interesar: Prensa británica muestra preocupación sobre la remodelación del Banorte, antes Azteca: “Inglaterra podría verse afectada si las cosas no salen según lo planeado

La Finalissima, dentro del calendario de Lamine Yamal

La Finalissima es un duelo oficial organizado por UEFA y CONMEBOL que enfrenta a los campeones vigentes de la Eurocopa y la Copa América.

En 2026 medirá a España contra la Selección de Argentina el 27 de marzo en el Estadio Lusail, en Qatar.

El partido otorga un título intercontinental y sirve como escaparate competitivo previo al Mundial. También representaría el primer enfrentamiento oficial entre Yamal y Lionel Messi con selecciones absolutas, si el camino del mundo se recupera de su lesión.

Te puede interesar: Reportes: Lionel Messi se cuestiona su participación en la Copa Mundial de la FIFA, por este tema