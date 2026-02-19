Prensa británica muestra preocupación sobre la remodelación del Banorte, antes Azteca: “Inglaterra podría verse afectada si las cosas no salen según lo planeado”

La prensa británica ha comenzado a encender las alertas por el estado del Estadio Azteca (actualmente renombrado como Estadio Banorte) a medida que se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Medios británicos señalan que, a poco más de 100 días para el inicio de la justa mundialista, el recinto de la Ciudad de México sigue en plena obra, lo que ha generado preocupación no solo entre organizadores, sino también entre algunas selecciones participantes.

De acuerdo con reportes , el informe presentado por Grupo Ollamani ante la Bolsa Mexicana de Valores reconoce que existe un riesgo real de que FIFA pueda reubicar partidos importantes si no se cumplen los plazos de remodelación o continúan surgiendo costos imprevistos.

Esta situación incluso podría impactar a Selección de Inglaterra, que tendría un posible cruce en fase eliminatoria en este estadio si el desarrollo del torneo sigue su curso. La posibilidad de disputar un partido de eliminación directa en un recinto que aún arrastra pendientes en su modernización es uno de los puntos que más inquieta a la prensa inglesa.

Aunque el inmueble fue rebautizado comercialmente como Estadio Banorte tras el financiamiento para su modernización, durante el torneo deberá ser denominado oficialmente como Estadio Ciudad de México, ya que el reglamento de FIFA prohíbe el uso de nombres comerciales en las sedes mundialistas.

¿Cuándo es la inauguración del Estadio Banorte?

La reapertura operativa del estadio está prevista para el 28 de marzo de 2026, fecha que marcará el cierre de la primera fase de remodelación y el regreso de la actividad futbolística en el recinto, donde la Selección de México se medirá ante la Selección de Portugal, liderada por la leyenda del futbol Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, el partido inaugural de la Copa del Mundo está programado para el 11 de junio de 2026, cuando México dispute su primer encuentro del torneo en este estadio contra Sudáfrica. A partir de mayo, FIFA tomará el control total de la sede, lo que le otorga la facultad de trasladar encuentros a otro estadio en caso de que las condiciones no cumplan con los estándares establecidos.

Algunas obras exteriores, como el estacionamiento y adecuaciones en el entorno, quedarían pendientes hasta después del Mundial. En contraste, los trabajos se han centrado en áreas clave como los nuevos vestidores, zonas de prensa y sustitución de butacas para cumplir con los requisitos del organismo.

¿Qué juegos de la Copa Mundial de la FIFA recibirá el Estadio Ciudad de México?

El Estadio Ciudad de México será sede de cinco partidos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026:

Fase de Grupos

11 de junio: México vs. Sudáfrica (Partido inaugural)

17 de junio: Partido de fase de grupos

24 de junio: México vs. rival por definir (Repechaje UEFA)



Fase de Eliminación directa

30 de junio: Dieciseisavos de Final

5 de julio: Octavos de Final

En caso de avanzar como líder de su grupo, la Selección Mexicana podría disputar tanto los dieciseisavos como los octavos de final en este mismo recinto ante su afición. Asimismo, selecciones como Inglaterra también podrían verse afectadas si las obras no avanzan conforme a lo planeado y se modifica la asignación original de partidos.