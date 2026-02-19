Fecha EXACTA en la que se jugará el repechaje europeo de la UEFA rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El repechaje europeo que definirá los últimos boletos de la región rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se disputará durante la Fecha FIFA de marzo. En esta instancia, 16 selecciones competirán por las cuatro plazas restantes que completarán las plazas de Europa en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

A diferencia de ediciones anteriores, el formato ha sido modificado. Los equipos fueron distribuidos en cuatro bombos independientes (play-off paths), cada una estructurada como un mini torneo de eliminación directa que contempla semifinal y final a partido único.

Fechas confirmadas del repechaje europeo

Semifinales: jueves 26 de marzo de 2026

Finales: martes 31 de marzo de 2026

Las semifinales se disputarán en casa de las selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA, que fungirán como cabezas de serie. Entre los casos destacados, Italia será local ante Irlanda del Norte en Bérgamo, mientras que Ucrania ejercerá su localía administrativa en Valencia, España.

Las finales también se jugarán a un solo encuentro, en caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios, habrá tiempo extra y, de ser necesario, definición desde el punto penal.

Así se distribuyen los cruces confirmados de las semifinales

Tras el sorteo, los enfrentamientos del repechaje europeo quedaron definidos de la siguiente manera:

Italia vs Irlanda del Norte

Gales vs Bosnia y Herzegovina

Ucrania vs Suecia

Polonia vs Albania

Turquía vs Rumania

Eslovaquia vs Kosovo

Dinamarca vs Macedonia del Norte

Chequia vs Irlanda

Más allá de las potencias tradicionales, el repechaje presenta historias de selecciones emergentes que buscan llegar a la fiesta grande del balompié internacional. Selecciones como Albania, Kosovo y Macedonia del Norte buscarán consolidar su crecimiento reciente y pelear por una histórica clasificación mundialista.

Cabe destacar que el ganador de la Ruta D (en la que figuran Dinamarca y República Checa) será ubicado directamente en el Grupo A del Mundial, donde ya se encuentra la Selección de México.

