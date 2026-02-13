Reportes: Lionel Messi se cuestiona su participación en la Copa Mundial de la FIFA, por este tema

Un reporte de este viernes 13 de febrero y que ha causado eco y a su vez miedo, involucra a Lionel Messi y pone en cuestionamientos su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que está a solo 4 meses de comenzar con el México vs Sudáfrica.

El medio THE TOUCHLINE, que goza de una cierta reputación, informa que Messi podría descartarse de participar en el Mundial, si es que no se siente entero físicamente para competir, luego de una serie de molestias que se le han presentado, cuando aún no inicia la temporada en la MLS.

Este medio anuncia esta supuesta idea de Messi como una exclusiva, pero no se tiene una certeza de que eso vaya a ocurrir, pues tendrá el suficiente tiempo y el Inter Miami dosificaría al extremo su actividad para tenerlo en la cancha en la temporada y para que vaya a su último Mundial.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Lionel Messi does NOT rule out NOT playing the World Cup if he doesn't feel fit.



For him, everything will depend on his fitness. If he feels even 1% less than 100%, he will not play.



He believes that the level of the MLS is not competitive enough to… pic.twitter.com/60w9UVZz2O — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 13, 2026

La noticia que ha cimbrado la participación de Messi en el Mundial del 2026

"Lionel Messi NO descarta NO jugar el Mundial si no se siente en condiciones. Para él, todo dependerá de su estado físico. Si se siente incluso un 1% por debajo del 100%, no jugará. Considera que el nivel de la MLS no es lo suficientemente competitivo para llegar al Mundial en su máximo nivel, por lo que sabe que tiene que compensar eso con un 100% físico", apunta el informe que ha puesto a temblar a los aficionados, pues entre muchos temas, uno central es ver a Messi de nuevo en una Copa del Mundo.

El calendario de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Argentina vs. Argelia

Fecha: Martes, 16 de junio de 2026 Estadio: Arrowhead Stadium (GEHA Field) Ciudad: Kansas City, Misuri, EE. UU.

Argentina vs. Austria Fecha: Lunes, 22 de junio de 2026 Estadio: AT&T Stadium Ciudad: Dallas (Arlington), Texas, EE. UU.

Argentina vs. Jordania Fecha: Sábado, 27 de junio de 2026 Estadio: AT&T Stadium Ciudad: Dallas (Arlington), Texas, EE. UU.

