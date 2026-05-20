A diferencia de Lilini, Efraín Juárez tiene TODO para ser campeón en Pumas gracias a esta estadística

Previo al inicio de la Gran Final del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX entre los Pumas de la UNAM y Cruz Azul, el director técnico Efraín Juárez cuenta con la posibilidad de convertirse en el próximo entrenador surgido de la cantera universitaria en obtener el campeonato. Históricamente, la consecución de títulos de liga en la institución ha estado estrechamente ligada a estrategas que previamente formaron parte del club como jugadores.

La conexión entre identidad, cantera y éxito deportivo es un sello de Ciudad Universitaria. De los entrenadores que hicieron campeón a Pumas en la Primera División de balompié nacional, prácticamente todos tuvieron un paso previo por el terreno de juego defendiendo la camiseta auriazul.

A diferencia de casos recientes como el de Andrés Lillini (quien llevó a Pumas a una final sin tener pasado como futbolista universitario y final cuya perdió ante León) Efraín Juárez cumple con todos los elementos que marcan el perfil histórico del club: es canterano, debutó profesionalmente con la institución y sabe lo que significa levantar un título con los universitarios tras conquistar el Clausura 2009 como lateral derecho.

Te puede interesar: OFICIAL: Cruz Azul jugará la final de ida el miércoles a las 3pm

La estadística histórica: 6 técnicos, 7 títulos y una sola excepción

Aunque existe la creencia popular de que es una regla inquebrantable que el técnico campeón de Pumas deba tener pasado como jugador de la institución, los registros oficiales muestran una única excepción en la historia.

De los seis entrenadores que le han dado a la UNAM sus siete títulos de Liga MX, cinco jugaron previamente en el equipo y solo uno no lo hizo. Este es el desglose histórico:

La excepción a la regla:



Jorge Marik (1976-1977): El estratega húngaro fue el encargado de darle a Pumas el primer título de liga en su historia. Tuvo una destacada carrera en México, pero nunca militó en las filas de la UNAM como jugador.

Los técnicos con pasado auriazul:



Bora Milutinović (1980-1981): Tras llegar a México para jugar con Pumas en la década de los 70, tomó el mando del equipo tras su retiro y les entregó su segunda estrella.

Tras llegar a México para jugar con Pumas en la década de los 70, tomó el mando del equipo tras su retiro y les entregó su segunda estrella. Miguel Mejía Barón (1990-1991): Canterano que disputó toda su carrera profesional como defensa central en el equipo, armando posteriormente uno de los planteles más recordados del futbol mexicano.

Canterano que disputó toda su carrera profesional como defensa central en el equipo, armando posteriormente uno de los planteles más recordados del futbol mexicano. Hugo Sánchez (Clausura 2004 y Apertura 2004): Leyenda y referente histórico. Lideró desde el área técnica al primer equipo bicampeón en la era de los torneos cortos.

Leyenda y referente histórico. Lideró desde el área técnica al primer equipo bicampeón en la era de los torneos cortos. Ricardo "Tuca" Ferretti (Clausura 2009): Jugó dos etapas con el equipo y se consagró como ídolo con el famoso gol del campeonato en 1991. Como técnico, bordó la sexta estrella.

Jugó dos etapas con el equipo y se consagró como ídolo con el famoso gol del campeonato en 1991. Como técnico, bordó la sexta estrella. Guillermo Vázquez (Clausura 2011): Debutó con Pumas en 1984. Es, hasta el momento, el último director técnico en hacer campeón a la institución.

De cara a los 180 minutos decisivos ante Cruz Azul, Efraín Juárez luce como el nombre destinado a continuar esta tradición. De conseguir el campeonato, el campeón del mundo Sub-17 inscribirá su nombre en el selecto grupo de estrategas que llevaron a Pumas a la gloria respaldados por el auténtico "ADN universitario".

Te puede interesar: Selección Mexicana derrota al Barcelona y se mete a semifinales de la Copa Oro

¡Semifinal de locura en C.U.! Pumas vs Pachuca dejó drama hasta el final

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS la Gran Final del Clausra 2026 Pumas vs Cruz Azul?

La Gran Final del Clausura 2026 podrás disfrutarla totalmente EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca. En televisión abierta por el Canal 7, el partido de ida se disputará el próximo jueves 21 de mayo en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México) desde la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

El partido de vuelta se jugará el domingo 24 de mayo en punto de las 19:00 (tiempo del centro de México) desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario, con la mejor transmisión. De igual forma, podrás seguir ambos encuentros mediante nuestro sitio Web y la App Oficial de Azteca Deportes. Conoceremos al ganador del "Clásico de la Obsesión" y al nuevo campeón del Clausura 2026: ¿Pumas o Cruz Azul?



Te puede interesar: Cruz Azul vs Pumas EN VIVO por TV Azteca: ver GRATIS la transmisión en directo partido de la Final ida del Clausura 2026, Liga BBVA MX; por streaming y en internet