Selección Mexicana derrota al Barcelona y se mete a semifinales de la Copa Oro

Paso firme e invicto de la Selección Mexicana de Futbol sub-17 en la Copa Oro 2026. El equipo comandado por Jurgen Castañeda se metió a las semifinales del prestigioso torneo sudamericano tras vencer 2-0 al Barcelona de Guayaquil e hilar un nuevo compromiso sin perder en la presente competición.

Una de las asignaturas pendientes de Andrés Lillini era potenciar a las selecciones menores y parece que el ex diretor técnico de Pumas va en el camino correcto. Triunfo 3-1 contra Newell´s Old Boys de Argentina, victoria ante Gremio de Brasil por 1-0, empate a un tanto contra Gimnasia y Esgrima de la Argemtina y triunfo contra el club ecuatoriano por 2-0 para sellar su pase a las semifinales del torneo.

Jugadores a seguir

Da´vian Kimbrough es uno de los talentos más especiales de esta generación, el delantero del Sacramento Republic lleva tres tantos en la Copa Oro y poco más de 20 goles en su paso por las divisiones menores de la Selección Mexicana. También hay que ponerle ojo a Schelble; defensa del Freiburg alemán y Mattei de la AS Roma; futbolistas que tratará Lillini y compañía de que se queden con México a nivel mayor.

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Por si fuera poco, el domingo 24 de mayo también tenemos una cita a las 7:00 pm para definir al nuevo monarca del futbol mexicano. Acompaña a Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Carlos Guerrero y a todo el equipo de TV Azteca Deportes en la que será una noche para recordar en la historia del balompié.

