OFICIAL: Cruz Azul jugará la final de ida el miércoles a las 3pm

El Cruz Azul Lagunas disputará la Final de la Zona A de la Liga TDP (Tercera División Profesional) en contra del Deportivo Delfines Coatzacoalcos y los horarios oficiales de los partidos de Ida y Vuelta han sido revelados.

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Confirmado el horario de la Final de la Zona A de la Liga TDP

La Liga de Tercera División Profesional reveló los horarios de las Finales de la Zona A entre el Cruz Azul Lagunas y el Deportivo Delfines de Coatzacoalcos que se disputarán el próximo miércoles 20 de mayo.

El encuentro de la Final de Ida se disputará en el Estadio Lagunas, Oaxaca en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la Final de Vuelta se jugará en el Estadio Rafael Hernández Ochoa de la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, el sábado 23 de mayo a las 15:00 horas.

El conjunto cementero de Oaxaca llegó a la Final de la Liga TDP tras dejar en el camino a las Águilas UAGro con marcador global de 2-0 y extendieron una racha de ocho partidos sin recibir gol que buscarán mantener ahora también para la definición del título.

Cruz Azul Lagunas tiene asegurado su ascenso a la Liga Premier sin importar el resultado gracias a su pase a la Final en donde ahora buscará sumar un nuevo trofeo para las vitrinas de la institución cementera.

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