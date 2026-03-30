Así les fue a los seleccionados de Pumas en la Fecha FIFA

Algunos jugadores tuvieron actividad en esta fecha FIFA. Uno de ellos fue Pedro Vite, el ecuatoriano empató 1-1 ante el combinado de Marruecos. El mediocampista ha disputado 12 partidos, con un gol y tejiendo un rol fundamental en el mediocentro del conjunto universitario en la Liga BBVA MX.

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Asimismo, Adalberto 'Coco' Carrasquilla formó parte de la gira de la Selección de Panamá por el continente africano. Los panameños empataron 1-1 ante Sudáfrica.

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Carrasquilla, de lo más destacado en Pumas y en la fecha FIFA

'Coco' ha sido uno de los futbolistas más destacados de Pumas en el torneo, ya que suma 11 partidos disputados en el certamen, con dos anotaciones y siendo vital en el mediocampo de Pumas, tanto en la creación de juego como en la recuperación del balón. Además, Stanley García y Jassiel Medrano, canteranos del cuadro universitario, fueron convocados con la Selección Mexicana Sub-23, para llevar a cabo un microciclo con esta categoría.

Stanley García suma 10 encuentros disputados con Pumas Sub-21 en el Clausura 2026. Además, es un prospecto importante del equipo auriazul, luego de hacer su debut en primera división durante el Apertura 2025.

Lo que sigue en Pumas post fecha FIFA

México tuvo una dura prueba ante Portugal, un duelo en el que vio actividad Álvaro Fidalgo, una de las caras nuevas del equipo que dirige Javier Aguirre.

"Me gustó, me gustó su personalidad para pedir la pelota, él hace buenas conducciones hacia adelante, no pierde un balón”, sentenció el seleccionador. Para Aguirre, lo más rescatable fue la velocidad con la que el actual jugador del Real Betis entendió el sistema: “Yo creo que Álvaro se integró rápidamente, es uno más de este grupo y sí, sí me gustó”, añadió el técnico ante los medios de comunicación.

Tras la fecha FIFA, Pumas enfrentará a Chivas en un duelo importante por seguir sumando buenas sensaciones y puntos en condición de visitante en el torneo Clausura 2026.

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