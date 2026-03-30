Efraín Juárez, presente en la Fecha FIFA con grandes figuras

El entrenador de Pumas estuvo con Andrés Guardado, ex futbolista de la Selección Nacional. También, compartió un momento muy especial con Roberto Martínez, actual entrenador de Portugal.

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México enfrentó a los europeos en un amistoso internacional, un juego que Javier Aguirre calificó como sobresaliente para seguir sumando experiencia en este año mundialista.

"Es el mejor escenario posible, lo he dicho hasta el cansancio, aquí hay que tener pantalones y tamaños porque la afición nos exige. Y los jugadores lo demostraron hasta el final, porque en frente estaba Portugal, un equipo Top 10. Tenemos 26 jugadores, esta y Bélgica son la prueba de fuego para elegir la lista final", dijo en DT de la Selección Azteca.

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Lo positivo que dejó México vs Portugal

Por otro lado, se animó a hablar acerca de la actuación de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana.

"Tiene personalidad para tener la pelota, él hace buenas conducciones hacia adelante, no pierde un balón. Yo creo que Álvaro se integró y lo dije el otro día, es uno más de este grupo, y sí me gustó; evidentemente necesitamos ver más jugadores como Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, gente que no había estado con nosotros como el mismo Everardo. Dentro de lo planeado se cumplió el objetivo", expresó el entrenador de México.

Finalmente, Aguirre no dejó escapar la oportunidad para referirse al portero de México, Raúl Rangel.

“Tiene cuatro o cinco partido con la portería a cero, está cogiendo minutos, está cogiendo confianza, todavía hoy un par de despejes que ya le dije ahora, pero me está gustando el trabajo que hace Tala, que hace Memo y que hace Acevedo, en la portería ya lo eh dicho más de una vez, estoy muy tranquilo”, sentenció.

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