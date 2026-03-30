Tras ABANDONAR a Pumas, Aaron Ramsey ahora se dedica a otro deporte

Aaron Ramsey no la pasó bien en los Pumas y luego de apenas seis partidos abandonó la institución a mitad del Apertura 2025 debido a una lesión y a la pérdida de su mascota que sacudió a toda su familia; sin embargo, ahora se refugia en un nuevo deporte lejos del futbol.

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Aaron Ramsey incursiona en un nuevo deporte tras abandonar a los Pumas

Aaron Ramsey aprovecha su tiempo lejos del futbol e incursiona en el running intentado llegar al Maratón de Londres, como él mismo lo ha compartido en sus redes sociales en donde ha mostrado parte de su entrenamiento.

En sus más recientes historias en Instagram, Ramsey compartió parte de su entrenamiento rumbo al Maratón de Londres que se disputará domingo 26 de abril y en donde el jugador galés buscará obtener un buen resultado.

Aaron Ramsey llegó a Pumas en el Apertura 2025 como refuerzo de experiencia para la institución, junto con Keylor Navas, buscando terminar con una larga racha de sequía para el club, pero luego de sufrir una lesión abandonó al equipo tras la Jornada 15.

Aaron Ramsey|Instagram

Además de la lesión, la estancia de Ramsey en Pumas también estuvo marcada por la pérdida de su mascota, un perro beagle llamado Halo que se extravió mientras se encontraba bajo custodia de un albergue tras haber sido convocado por la Selección Galesa en Fecha FIFA.

A sus 35 años, Ramsey no ha anunciado oficialmente su retiro de las canchas pero ha comenzado a realizar otras actividades ajenas al futbol que hacen pensar que no volverá a las grandes competiciones.

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