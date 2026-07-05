¿A qué hora juega México? El horario que publicó la FIFA para el partido de la Selección Mexicana vs Inglaterra del Mundial 2026

Desde la misma cancha donde hace 40 años Diego Armando Maradona inmortalizó su leyenda, la historia vuelve a llamar a la puerta esta tarde. En el majestuoso Estadio Ciudad de México, la Selección Mexicana tiene hoy un encuentro trascendental en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026 frente a la poderosa Inglaterra.

Tras algunas horas de incertidumbre logística, finalmente ha llegado la cita que paralizará al país. El esperado duelo se llevará a cabo hoy, domingo 5 de julio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. El mítico coloso capitalino ya está listo para ser el escenario perfecto de una batalla futbolística.

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Ambas escuadras avanzaron a esta fase superando sus respectivas llaves eliminatorias con realidades distintas. México salta a la cancha hoy con la moral en alto tras derrotar contundentemente a Ecuador por 2 a 0 en este mismo recinto. Con un claro dominio desde el arranque, los goles tempraneros de Julián Quiñones y Raúl Jiménez desataron la locura y encendieron la esperanza nacional que hoy busca hacer historia.

Por su parte, Inglaterra aterrizó en suelo azteca tras sobrevivir a un gran susto. En su duelo disputado en Atlanta, los ingleses tuvieron que emplearse a fondo para vencer 2 a 1 a la República Democrática del Congo. Fue gracias a un espectacular doblete de Harry Kane en los últimos minutos, que lograron remontar un marcador adverso y así evitar la eliminación del torneo.

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¿Dónde VER EN VIVO Y GRATIS el México vs Inglaterra?

El vibrante choque por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 arranca en tan solo unas horas. El escenario para esta batalla épica será la imponente cancha del Estadio Ciudad de México, donde el silbatazo inicial sonará a las 18:00 horas (hora del Centro de México).

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