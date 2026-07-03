OFICIAL: Árbitro que pitó en el México 1-0 vs Alemania de Rusia 2018, estará en el partido vs Inglaterra de octavos de final

Es oficial, la FIFA confirmó que el australiano de origen iraní, Alireza Faghani, será el árbitro central para el choque de octavos de final entre México e Inglaterra de este domingo en el Estadio Ciudad de México.

El equipo arbitral que lo acompañará en la cancha estará conformado por sus compatriotas australianos George Lakrindis y Andrew Lindsay como asistentes de línea. Además, los marroquíes Jalal Javed y Zakaria Brinsi fungirán como cuarto árbitro y asistente del VAR, respectivamente.

Te puede interesar: Argentina vs Cabo Verde: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la transmisión de HOY viernes 3 de julio; por streaming, link libre y en directo por Azteca Deportes

¿Ventaja para México?

Faghani es un viejo conocido que trae buenos recuerdos a la selección, fue el encargado de pitar la histórica victoria de México por 1 a 0 sobre Alemania en el Mundial de Rusia 2018. También estuvo a cargo del empate a dos goles del Tri olímpico, casualmente también contra los alemanes, en los Juegos de Río 2016.

Para este Mundial, el silbante llega con bastante ritmo. En la fase de grupos ya tuvo la responsabilidad de dirigir los duelos entre Francia y Senegal, así como el choque entre Portugal y Colombia.

Te puede interesar: Argentina vs Cabo Verde: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 3 de julio, partido de Lionel Messi de los 16avos de final del Mundial 2026

The match officials for @FIFAWorldCup matches 91 and 92 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 3, 2026

¿Dónde VER EN VIVO y GRATIS, el partido México vs Inglaterra?

El vibrante choque por el pase a los Octavos de Final de la Copa del Mundo se llevará a cabo el próximo domingo 5 de julio. El escenario para esta batalla épica será la imponente cancha del Estadio Ciudad de México, donde el silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas (el horario podría cambiar a las 12 pm).

Partido que podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca Deportes, en televisión abierta por el Canal 7, de igual manera en nuestra plataformas digitales por la App y Sitio Web de Azteca Deportes, con los mejores narradores y analistas del país.

Te puede intersar: Así son los entrenamientos de Argentina para enfrentar a Cabo Verde por los Octavos de Final del Mundial 2026