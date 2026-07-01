A quién enfrentaría México en los octavos de final del Mundial 2026
Inglaterra y la República Democrática del Congo se verán las caras en Atlanta con la firme intención de citarse con los dirigidos por Javier Aguirre en el Estadio Ciudad de México.
La Selección Mexicana de Futbol tuvo una noche de ensueño al sur de la capital nacional, los pupilos de Javier Aguirre se fajaron ante Ecuador y consiguieron la victoria para asegurar el pase a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Hoy, es fiesta total para el país, sin embargo, mañana miércoles 1 de julio habrá que poner especial atención al Inglaterra vs República Democrática del Congo, duelo del que saldrá el rival de México.
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A pesar de que el conjunto británico parte como amplio favorito para llevarse el duelo, no podemos olvidar que el cuadro africano le sacó el empate a la Portugal de Cristiano Ronaldo en la jornada inaugural del Mundial 2026. Por si fuera poco, el seleccionado de la rosa no pasó del empate sin goles ante Ghana; otro combinado africano. Será este miércoles 1 de julio en punto de las 10:00 am cuando estos dos combinados se vean las caras, recuerda que podrás seguir en vivo el resultado por la APP de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.
16avos de final del Mundial 2026 al momento
Lunes 29 de junio
Brasil 2-1 Japón
Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay
Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.
Martes 30 de junio
Costa de Marfil 1-2 Noruega
Francia 3-0 Suecia
México vs Ecuador
Miércoles 1 de julio
Inglaterra vs Congo
Bélgica vs Senegal
Estados Unidos vs Bosnia
Jueves 2 de julio
Suiza vs Argelia
Portugal vs Croacia
Viernes 3 de julio
Australia vs Egipto
Argentina vs Cabo Verde
Colombia vs Ghana