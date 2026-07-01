LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png

A quién enfrentaría México en los octavos de final del Mundial 2026

Inglaterra y la República Democrática del Congo se verán las caras en Atlanta con la firme intención de citarse con los dirigidos por Javier Aguirre en el Estadio Ciudad de México.

México rival Mundial 2026
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

La Selección Mexicana de Futbol tuvo una noche de ensueño al sur de la capital nacional, los pupilos de Javier Aguirre se fajaron ante Ecuador y consiguieron la victoria para asegurar el pase a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Hoy, es fiesta total para el país, sin embargo, mañana miércoles 1 de julio habrá que poner especial atención al Inglaterra vs República Democrática del Congo, duelo del que saldrá el rival de México.

Te puede interesar: ÚLTIMO MOMENTO: Estratega renuncia a su cargo tras caer en México en el Mundial 2026

A pesar de que el conjunto británico parte como amplio favorito para llevarse el duelo, no podemos olvidar que el cuadro africano le sacó el empate a la Portugal de Cristiano Ronaldo en la jornada inaugural del Mundial 2026. Por si fuera poco, el seleccionado de la rosa no pasó del empate sin goles ante Ghana; otro combinado africano. Será este miércoles 1 de julio en punto de las 10:00 am cuando estos dos combinados se vean las caras, recuerda que podrás seguir en vivo el resultado por la APP de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

16avos de final del Mundial 2026 al momento

Lunes 29 de junio

Brasil 2-1 Japón

Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay

Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Francia 3-0 Suecia

México vs Ecuador

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs Congo

Bélgica vs Senegal

Estados Unidos vs Bosnia

Jueves 2 de julio

Suiza vs Argelia

Portugal vs Croacia

Viernes 3 de julio

Australia vs Egipto

Argentina vs Cabo Verde

Colombia vs Ghana

Tags relacionados
Selección Mexicana Selección República Democrática del Congo Inglaterra
App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo