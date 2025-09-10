Aaron Judge se une al Top 5 de los Yankees de Nueva York con más Home Runs en la historia de la MLB

El jardinero y capitán de los New York Yankees, Aaron Judge, se convirtió en el quinto jugador de la franquicia de “Los Bombarderos del Bronx” con más jonrons en la historia de la MLB después de conectar su cuadrangular número 359 en su carrera en el juego de este martes frente a los Detroit Tigers, superando al legendario Yogi Berra.

Con su nuevo registro, Judge se coloca justo detrás de DiMaggio en el listado histórico de cuadrangulares de los Yankees, a quien todavía podría superar esta temporada a falta de 18 juegos.

La lista de los Yankees con más jonrons en la historia

Babe Ruth – 659 Mickey Mantle – 536 Lou Gehrig – 493 Joe DiMaggio – 361 Aaron Judge – 359 (actual)

Este hito ocurrió durante una extraordinaria temporada para Judge: con 44 cuadrangulares hasta ese momento del año, se encuentra al frente en varias estadísticas ofensivas de la Liga Americana, que abarcan el promedio al bate (. 321), las carreras impulsadas (115), el total de bases por bola (104), el porcentaje de embasado (. 442), el slugging (. 660) y el WAR (7. 5). Esta notable mezcla de estadísticas lo establece sin duda como un fuerte aspirante al premio de Más Valioso por tercera vez en su trayectoria.

Sin embargo, la velada en la que logró esta hazaña tuvo un matiz agridulce: los Yankees fueron superados 12‑2 por los Tigers. Una séptima entrada catastrófica en el bullpen, donde los relevistas como Fernando Cruz y Mark Leiter Jr. permitieron que se anotaran nueve carreras sin conseguir ningún out, fue determinante para el resultado final.

