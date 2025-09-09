deportes
Mundial 2026: Estos serán los boletos más baratos y más caros para los partidos en el Estadio Banorte

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, por lo que luce interesante conocer en cuánto estarán los boletos para los partidos del Estadio Banorte.

mundial-2026-boletos-baratos-caros-estadio-banorte.jpg
X: Estadio Banorte / X: FIFA Oficial / PNG
Redacción Azteca Deportes
Mundial México 2026
Restan alrededor de nueve meses para que dé inicio una de las fiestas deportivas más esperadas y llamativas de las últimas décadas. El Mundial 2026 está prácticamente a la vuelta de la esquina, motivo por el cual en los próximos párrafos podrás conocer más respecto al costo de los boletos para el Estadio Banorte.

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

Como sabes, el Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca, ha sufrido una remodelación para estar completamente listo para la siguiente Copa del Mundo, la cual será la tercera en su historia. Ante ello, muchos fanáticos se preguntan en cuánto estarán los boletos para los partidos en el “Coloso de Santa Úrsula”.

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

El Mundial 2026, a disputarse en México, Canadá y Estados Unidos, comenzará el próximo jueves 11 de junio con la inauguración precisamente en el Estadio Banorte. En ese sentido, el calendario de la FIFA establece que la gran final se llevará a cabo el domingo 19 de julio.

¿Cuántas selecciones participarán en el Mundial 2026?

A diferencia de lo que ocurrió en las últimas ediciones mundialistas, esta Copa del Mundo entrará a la historia por contar con un total de 48 selecciones. Al momento de esta nota, ya son 18 las escuadras que tienen su boleto a este evento, sumando claramente las tres anfitrionas.

¿Cuánto costarán los boletos para los partidos en el Estadio Banorte?

Si bien no se han dado a conocer todos los detalles al respecto, los partidos de la fase de grupos, incluyendo aquellos que serán en el Estadio Banorte, cuentan con precios que van desde los 60 dólares (alrededor de 1,100 pesos). No obstante, es preciso mencionar que este costo, que es el más barato, puede aumentar conforme el evento se acerque o, bien, en torno a los rivales que se midan en este recinto.

¿Dónde y cómo comprar boletos para el Mundial 2026 en el Estadio Banorte?

Es necesario contar con una FIFA ID, mismo que se puede obtener en el portal FIFA.com/tickets . Cabe mencionar que la primera etapa, a comenzar este 10 de septiembre, tendrá como nombre “Sorteo de Preventa Visa”, mismo que otorga prioridades a los titulares de esta tarjeta.

Si por alguna situación no fuiste seleccionado, ten en cuenta que la FIFA habilitará otro periodo de venta del 27 al 31 de octubre . De igual modo, se realizará un tercer sorteo a finales del año, con fechas aún por confirmar.

Lo mejor del Mundial México 2026
