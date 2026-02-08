Aaron Judge se mete en una lista histórica junto a Ruth y Gehrig
Aaron Judge volvió a dejar una marca que pesa en el Bronx. Su consistencia ofensiva lo colocó en una categoría histórica de los Yankees.
En una franquicia donde casi todo récord termina por encontrarse con un nombre mítico, destacar requiere algo más que jonrones. También exige constancia, disciplina en el plato y la capacidad de producir carreras año tras año, incluso cuando los rivales ya construyen el plan de juego solo para evitarte.
El récord de Aaron Judge
Aaron Judge es uno de apenas tres jugadores en la historia de los Yankees que registran 100 o más carreras anotadas, 100 o más carreras impulsadas y 100 o más bases por bolas en al menos cuatro temporadas distintas. Los otros dos nombres en esa lista no necesitan explicación: Lou Gehrig y Babe Ruth.
El dato dice mucho más de lo que parece. No se trata solo de poder, sino de impacto completo. Para llegar a 100 carreras, el bateador necesita embasarse y que el lineup lo respalde. Para llegar a 100 impulsadas, necesita presencia constante con corredores y un swing que convierta oportunidades en daño real. Y para sumar 100 boletos, requiere respeto absoluto del rival y una selección de pitcheos que no se negocia. Juntar las tres cosas en una misma temporada ya es complicado; hacerlo en cuatro campañas distintas es una firma de élite sostenida.
La dimensión histórica se entiende con los números que acompañan la comparación. Gehrig lo hizo en 11 temporadas y Ruth en 10, y Judge ya se metió en esa conversación con un mínimo de cuatro, en una era distinta, con bullpens más especializados y estrategias más agresivas contra las estrellas.
Los únicos Yankees que lo lograron (100+ R / 100+ RBI / 100+ BB en 4+ temporadas):
- Lou Gehrig: 11 temporadas
- Babe Ruth: 10 temporadas
- Aaron Judge: 4+ temporadas
