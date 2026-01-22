Los Mets se adelantan y le ARREBATAN a Dodgers y Yankees al pitcher que TODOS querían

Los New York Mets volvieron a hacerlo. Cuando Dodgers y Yankees parecían llevar la delantera en la carrera por uno de los brazos más cotizados del mercado, el equipo de Queens ejecutó un movimiento quirúrgico que cambia el tablero de la MLB rumbo a la temporada 2026. Sin ruido previo, sin filtraciones estridentes, los Mets se quedaron con Freddy Peralta, uno de los lanzadores más dominantes de las Grandes Ligas.

El impacto no es menor. Peralta no solo era un objetivo prioritario para los dos gigantes más mediáticos del béisbol, también representaba una pieza clave para cualquier aspirante serio al título. Los Mets entendieron el momento, aceleraron las negociaciones y cerraron un intercambio que dejó a más de uno con gesto de sorpresa.

¿Por qué Freddy Peralta era el pitcher más codiciado del mercado MLB?

A sus 29 años, Freddy Peralta viene de la mejor temporada de su carrera. Lideró en victorias en la Liga Nacional, fue All-Star por primera vez, registró una ERA de 2.70 en 33 aperturas y alcanzó los 204 ponches, números que lo colocan entre la élite del pitcheo en MLB.

Su combinación de durabilidad, control y capacidad para dominar juegos grandes lo convirtió en una obsesión para Dodgers y Yankees. En Nueva York, la llegada de Cody Bellinger no frenó el interés por sumar un as más a la rotación. En Los Ángeles, tras asegurar a Kyle Tucker, el plan era blindar el staff de abridores con otro brazo confiable para octubre. Ninguno lo logró.

We have acquired RHP Freddy Peralta and RHP Tobias Myers from Milwaukee in exchange for RHP Brandon Sproat and minor league INF Jett Williams.



Welcome to New York, Freddy and Tobias! pic.twitter.com/2svOj1XtbY — New York Mets (@Mets) January 22, 2026

Mets aceleran y cambian el panorama de la Liga Nacional

Los Milwaukee Brewers, expertos en maximizar valor antes de perder talento en agencia libre, repitieron una fórmula conocida. Así como sucedió con Corbin Burnes y Devin Williams, decidieron mover a Peralta antes de que su contrato entrara en fase crítica.

El resultado fue un intercambio que benefició a ambos. Los Mets recibieron a Freddy Peralta y al derecho Tobias Myers, mientras que Milwaukee obtuvo a dos prospectos de alto valor: Brandon Sproat y Jett Williams. Para los Mets, el mensaje es claro: tras quedar fuera de la postemporada en 2025 pese a tener una de las nóminas más altas, el margen de error se terminó.

Este movimiento no solo fortalece la rotación de Nueva York; envía una advertencia directa a Dodgers y Yankees. En la carrera por el poder en la MLB, los Mets ya no esperan… ahora atacan.