Aaron Ramsey aparece con playera de Pumas tras su polémica salida

En las horas recientes se habló de nueva cuenta de Aaron Ramsey y su relación con los Pumas por lo ocurrido con una imagen que causó sobre todo… confusión. Allí se ve al galés con la indumentaria del conjunto de El Pedregal, sin embargo el futbolista europeo indicó que tuvo que volver a casa por culpa de la directiva auriazul. Esto se sabe del presente del jugador nacido en Caerphilly.

¿Por qué Aaron Ramsey utilizó la indumentaria de los Pumas?

Según las distintas observaciones hechas a la tan comentada fotografía (compartida en las historias de Instagram), Aaron cumplió años el pasado 26 de diciembre y por eso uno de sus amigos publicó dicha imagen. En esa postal se ve al mediocampista de Reino Unido jugando al golf, esto con la playera de los Pumas y una gorra también de los universitarios.

Por esa razón los aficionados se cuestionaron el por qué el galés hizo eso, pues se indica que se fue dolido de México, tras la rescisión de contrato que le ejecutó la directiva de los Pumas. Aunque en su carta de despedida agradeció a todos los mexicanos con los que se cruzó, manifestó que le sorprendió la decisión de las autoridades del club y no tuvo más remedio que volver a casa.

Sin embargo, la imagen dejó duda de cuál es el sentimiento actual que Aaron y su familia tienen hacia México. Y es que el final fue abrupto y decepcionante, marcado por el también multimencionado problema que tuvieron con su perrita, desaparecida en una salida familiar en Guanajuato.

¿Cuál fue el desempeño de Aaron Ramsey con los Pumas?

Tal como muchos pensaron, el fichaje del galés podía salir bastante mal por el pasado que tenía el ex Juventus de Turín. Llegaba lesionado y con nula actividad en el 2025, por lo que debían esperar a que sus malestares físicos se solucionaran y que se adaptara a la vida en México. Aunque parecía que todo se alineaba, la directiva no soportó la ausencia prolongada de Ramsey tras la pérdida de su perrita y le rescindió el contrato.

Al final, el hombre de hoy 35 años, solamente tuvo 6 partidos oficiales con los Pumas, en los cuales jugó 235 minutos, lo amonestaron en una ocasión y marcó un tanto.