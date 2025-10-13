Aaron Ramsey reporta terrible pérdida en San Miguel de Allende

El mediocampista de los Pumas de la UNAM, Aaron Ramsey, atraviesa un momento difícil fuera de las canchas. A través de sus redes sociales, el futbolista galés lanzó un llamado a la comunidad para ayudarle a encontrar a Halo, su perro, quien se extravió en las inmediaciones del albergue Hipsterrier, ubicado en San Miguel de Allende.

“Por favor ayúdanos a encontrar a Halo”, escribió Ramsey en una publicación que rápidamente se viralizó entre aficionados y amantes de los animales. El jugador detalló que el can desapareció en los alrededores del refugio canino, y que se ofrece una recompensa a quien pueda proporcionar información que ayude a dar con su paradero.

Halo, un perro de tamaño mediano, es parte fundamental de la familia del futbolista. Ramsey ha compartido en varias ocasiones fotos junto a él, mostrando el vínculo especial que los une. La pérdida ha generado una ola de solidaridad en redes sociales, donde usuarios han comenzado a compartir la imagen del perro y a replicar el mensaje del jugador.

Por favor ayúdanos a encontrar a Halo, se perdió en San Miguel de Allende, Guanajuato, en las inmediaciones de Hipsterrier que es un albergue para perros. Se ofrece recompensa.

Toda información es valiosa, AYÚDANOS A QUÉ REGRESE CON SU FAMILIA!! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/NoMl41f3ql — Aaron Ramsey (@aaronramsey) October 13, 2025

El albergue Hipsterrier, conocido por su labor en rescate y adopción de perros, también se sumó a la búsqueda, difundiendo el aviso entre sus voluntarios y vecinos de la zona. “Toda información es valiosa, AYÚDANOS A QUE REGRESE CON SU FAMILIA”, se lee en el comunicado conjunto que circula en plataformas como Facebook y WhatsApp.

Organizaciones locales como Pet SOS San Miguel de Allende y el Centro de Control Canino han sido contactadas para colaborar en la búsqueda. Se recomienda a quienes vivan en la zona estar atentos a cualquier avistamiento y reportarlo de inmediato a los números de contacto disponibles en las publicaciones oficiales.

¿Cuáles son los números de Aaron Ramsey con Pumas?

Aaron Ramsey ha disputado 6 partidos con Pumas en el Apertura 2025, con 1 gol y 0 asistencias. También viendo una tarjeta amarilla.

Su único gol llegó en el partido ante Atlas el 31 de agosto de 2025, donde ingresó de cambio y logró marcar con su primer disparo a puerta. Sin embargo, su impacto general ha sido limitado, en parte por las lesiones que ha arrastrado desde su llegada al club.

Ramsey ha tenido dificultades físicas que lo han dejado fuera de varios encuentros, incluyendo el duelo ante Chivas en la Jornada 12, debido a una molestia muscular sufrida en entrenamiento. Esta situación también lo marginó de la convocatoria con la Selección de Gales para la Fecha FIFA de octubre.

A pesar de su bajo impacto en el terreno de juego, su presencia ha generado expectativa entre la afición universitaria, que espera verlo en plenitud física para la fase final del torneo.

