¿Arremete contra Pumas? El INESPERADO mensaje de despedida de Aaron Ramsey 

El mediocampista galés Aaron Ramsey, que llegó a México como uno de los fichajes bomba para el Apertura 2025 terminando su etapa de manera inesperada tras la rescisión de su contrato con el equipo de Pumas, publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje donde agradeció al pueblo de México y a la afición universitaria por el apoyo recibido durante su estancia en la Ciudad de México.

En su escrito de despedida, Aaron Ramsey señaló: “Quisiera agradecer al pueblo mexicano por su amabilidad y generosidad, por hacernos sentir tan bienvenidos a mí y a mi familia en la Ciudad de México. También quiero agradecer enormemente al entrenador, al cuerpo técnico y, en especial, al personal médico por ayudarme en un momento difícil con las lesiones. Sin embargo, con su ayuda y mucho trabajo, estaba listo y en forma para los partidos restantes y tenía muchas ganas de dar lo mejor de mí por los Pumas. Desafortunadamente, mi contrato fue rescindido, lo cual fue una sorpresa y, obviamente, una decepción. Por lo tanto, no tuve más opción que regresar a casa, a Gales. Gracias de nuevo por todo el apoyo durante el tiempo que pasamos en México. Es un lugar hermoso y sin duda volveremos a visitarlo pronto.”

Estadísticas de Aaron Ramsey con Pumas

El paso de Aaron Ramsey por la Liga BBVA MX fue breve dejando una huella de decepción en los aficionados universitarios. Durante el Apertura 2025, el galés disputó 6 partidos oficiales, acumulando 238 minutos en cancha y anotando un gol. Aunque las lesiones limitaron su participación, el jugador mostró destellos de su calidad y experiencia internacional.

Un fichaje mediático que terminó en solo una ilusión

El jugador galés llegó en julio de 2025 como uno de los refuerzos más mediáticos del torneo, acompañado por el portero costarricense Keylor Navas. La expectativa era alta, pero entre problemas físicos y situaciones personales, su continuidad se complicó. Finalmente, la directiva decidió rescindir su contrato de manera unilateral, algo que el propio futbolista calificó como inesperado y decepcionante.

Con su regreso a Gales, el mediocampista de 34 años cierra un capítulo en su carrera y deja a los Pumas con la tarea de reestructurar su proyecto deportivo tras un Apertura 2025 lleno de altibajos.

