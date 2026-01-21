Abandonó a las Chivas por jugar con el América y hoy se arrepiente más que nunca: “No debió suceder”

Hay historias que nunca debieron suceder, y esa es el fichaje de Ramón Ramírez al América, ya que el jugador era considerado un ídolo en Chivas a finales de los años 90´s y hoy considera que el club debe recuperar su identidad . El nacido en Nayarit tuvo que irse con el odiado rival, pese a su inconformidad y molestia, lo que provoca que hoy se arrepienta más que nunca.

Ramírez pasó de ser chiva a águila, un fichaje que causó gran revuelo en verano de 1999, pues antes no era muy común en el futbol mexicano que un jugador pasara directo del Guadalajara al América o viceversa , debido a la gran rivalidad.

Ramón Ramírez fue obligado a jugar con América, pese a que se consideraba chiva.|@HistoricosGDL

“Para mí fue un movimiento que no se debió haber hecho. Yo no me quería ir al América, yo sí entiendo la rivalidad de lo que significa Chivas y América. Para mí no fue fácil ponerme esa camiseta cuando me considero muy chiva”, mencionó Ramírez en el podcast Capitán Financiero.

Ramírez llegó a Chivas a principios de 1996, proveniente de Santos Laguna. Con el conjunto rojiblanco pasó grandes momentos hasta que en 1999 fue vendido sin su consentimiento al América que, según las palabras del propio Ramón, fue por una deuda que el entonces dueño del club tenía con los directivos azulcremas.

“América se cobró con jugadores. Entonces, por esa razón, no solamente fue Ramón Ramírez, es que solo hablan de mí, pero acuérdense que también fue Joel [Sánchez] y [Gustavo] Nápoles, que fue mi compañero también en América. Entonces, dicen que esa fue la negociación”, declaró el exjugador en el podcast Lavolpismo.

Al mediocampista zurdo no le fue nada bien en su paso por el conjunto de Coapa, pues solo estuvo un semestre y después se marchó a los Tigres. La historia del exseleccionado mexicano terminó con un final feliz, pues regresó al Rebaño Sagrado para jugar de 2002 a 2005. Posteriormente, fichó con Chivas USA, donde colgó los botines en 2007.