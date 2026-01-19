El refuerzo que Toluca consiguió para el Clausura 2026 y que ya logró lo que muchos solo sueñan

Luego de ser bicampeón del futbol mexicano en 2025, Toluca inició con buen ritmo el Clausura 2026 y la afición ya se ilusiona con ampliar las vitrinas una vez más . Entre los muchos aspectos positivos del equipo de Antonio Mohamed hay uno que pasó desapercibido para muchos, pero que sin dudas es digno de destacar: el arribo de Jorge Díaz Price.

La llegada de Díaz Price a los Diablos Rojos se concretó a pocos días del inicio del torneo, como respuesta a la salida de Héctor Herrera y el hueco que este dejó en la rotación. De esta forma, el exjugador de Cancún FC cumplió un sueño que pocos logran alcanzar, al cambiar la Liga Expansión por la Primera División mexicana.

Cómo Díaz Price cumplió su sueño de jugar en la Liga BBVA MX con Toluca

Durante el Apertura 2025 de la Liga de Expansión, Díaz Price fue uno de los nombres más destacados del Cancún FC. Disputó prácticamente todos los encuentros del torneo, se consolidó como titular y aportó goles desde el mediocampo, algo que llamó la atención en Toluca.

En total, en su paso por el equipo caribeño registró más de 60 partidos oficiales y una aportación de 12 goles. Ese rendimiento fue clave para que los Diablos Rojos pusieran los ojos en él y decidieran sumarlo antes del inicio del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Los primeros minutos de Díaz Price en la Liga BBVA MX con Toluca

Pese a ser un recién llegado, Jorge Díaz Price ya comenzó a sumar experiencia en Primera División de la mano de Antonio Mohamed. En el inicio del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX tuvo participación en los encuentros frente a Rayados de Monterrey y Santos Laguna (frente a Tigres no ingresó) en los que acumuló 31 minutos en cancha.