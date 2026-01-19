Es argentino, cuesta 82 millones y América lo compraría para arreglar el mal arranque del Clausura 2026

Club América aún no muestra reacción en el Clausura 2026 y ya suma tres partidos al hilo sin goles ni victorias. Más allá del optimismo de André Jardine de cara a la próxima jornada , el equipo debe cambiar varias cosas y rápido para mejorar su desempeño. Es por eso que la directiva ya trabaja en un nuevo refuerzo: Bruno Zapelli.

Según informaron distintas fuentes cercanas al club azulcrema, las Águilas buscarían cerrar la contratación de Zapelli antes de que finalice enero y tenerlo a disposición del DT para la Jornada 4 del Clausura 2026. Sin embargo, primero deberá desprenderse de un jugador extranjero .

|Instagram @bruno_zapelli

Quién es Bruno Zapelli, el nuevo gran interés del América

Bruno Zapelli es un mediocampista ofensivo argentino que brilla en el Athletico Paranaense de Brasil. Con tan solo 23 años es una de las grandes estrellas de su equipo y actuamente cuenta con una cotización aproximada de €4,500,000 (más de 92 millones de pesos), según Transfermarkt.

Desde su arribo al Brasileirao hace ya tres años, el futbolista registra 137 partidos disputados (8,307 minutos, acorde a los datos de Sofascore) en los que sumó 10 tantos y 23 pases a gol. Además, en 2024 acabó en el top 15 de máximos asistidores del futbol brasileño con cinco aportaciones.

|Instagram @bruno_zapelli

El sacrificado en Club América para que llegue Zapelli

Para poder sumar a Zapelli, la directiva del América primero intentará desprenderse del chileno Víctor Dávila. El futbolista ya fue puesto en la vidriera de Coapa desde hace rato, pero todavía no cerró su llegada con ningún equipo de la Liga BBVA MX. Su marcha sería clave, ya que le permitiría a las Águilas sumar un nuevo nombre extranjero.

¿Cuándo volverá a jugar el América?

Club América recibirá a los Rayos de Necaxa el domingo 1 de febrero a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes por la Jornada 4 del Clausura 2026. Para este encuentro, el equipo buscará ya contar con Zapelli en nómina.