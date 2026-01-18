El último capricho de Larcamón: Cruz Azul va por un fichaje sorpresa y tiene dos nombres en la mesa

Cruz Azul está teniendo un mercado de fichajes bastante discreto, pero sus nuevos jugadores han respondido. Agustín Palavecino se adaptó rápidamente al equipo (incluso marcó en su debut) y los aficionados esperan por la firma de Miguel Ángel Borja, jugador que llegará a La Noria para reforzar la delantera. Sin embargo, Nicolás Larcamón, entrenador del equipo, habría solicitado un último fichaje antes de que cierre el libro de pases.

Reportes indican que el director técnico argentino habría pedido la llegada de un nuevo delantero a Cruz Azul, aunque no se revelaron nombres en específico. La intención de Larcamón es sumar un nuevo elemento ofensivo, pero que se destaque en el uno contra uno. Por este motivo, se estima que la directiva cementera activará la búsqueda de un nuevo extremo que pueda desequilibrar por las bandas.

Larcamón quiere sumar un nuevo delantero al equipo|Crédito: @CruzAzul / X

Los dos nombres que están en la órbita de Cruz Azul

Durante las últimas semanas, creció el rumor sobre que Cruz Azul busca la contratación de Edwuin Cetré, futbolista de Estudiantes de La Plata, o Sebastián Villa, extremo de Independiente Rivadavia. No obstante, la institución no avanzó de forma oficial por ninguno de los dos delanteros colombianos que se han consolidado como figuras del futbol argentino durante este último tiempo, por lo que aún no está claro qué jugador podría llegar a La Noria.

TE PUEDE INTERESAR:



A pesar de que no hay nombres concretos, se conoce que Cruz Azul buscará seguir reforzando su ataque, el cual se vio debilitado con la salida de Ángel Sepúlveda a Chivas. Desde la directiva saben que tienen tiempo hasta el día lunes 9 de febrero para realizar gestiones por nuevos fichajes, por lo que La Máquina se tomará su tiempo para analizar la mejor opción tanto para el equipo como para Larcamón.

Cruz Azul no tendrá muchos cambios en el Clausura 2026

Distintos reportes indican que Cruz Azul no tiene intenciones de modificar su equipo considerablemente. Con la llegada de este nuevo delantero, sumado a Palavecino y Borja, La Máquina diría adiós al mercado invernal y tratará de no sufrir ninguna baja mediante ventas o cesiones durante el período restante.

Larcamón confía en los nombres que ya tiene dentro de su plantilla, además de estar ilusionado con el regreso de Andrés Montaño y Kevin Mier, dos futbolistas que se vieron comprometidos por sus respectivas lesiones, pero que podrían volver a tener minutos durante el Clausura 2026 próximamente.