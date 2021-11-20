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Ancer mejora en Dubai y Mcllroy recupera el liderato

El golfista norirlandés volvió a tener un doble bogey, pero esta vez pudo minimizar el daño durante su recorrido en el Jumeirah Golf Estates de Dubai.

Rory Mcllroy es líder en Dubai después de tres rondas
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Después de haber dominado en la primera jornada, con 202 golpes, pero haber perdido la punta en la segunda, este sábado en la tercera y penúltima ronda, el norirlandés Rory McIlroy volvió al liderato del DP World Tour Championship 2021, último torneo del European Tour que se juega en el Jumeirah Golf Estates de Dubai.

McIlroy, quien hizo un doble bogey en el hoyo 18 de la segunda ronda, razón por la cual había perdido el primer puesto, salió hoy a demostrar que es un claro aspirante a la victoria final.

Rectificó a tiempo

No tuvo, sin embargo, un buen comienzo el norirlandés con otro doble bogey en el primer hoyo, pero ahí se acabaron sus dudas logrando seis birdies, hasta que el hoyo 17 cometió un bogey. El 18 lo tenía grabado a fuego en su cabeza y McIlroy firmó un birdie para entregar una tarjeta de -5 que le permite volver a ser el líder.

Su ventaja, no obstante, es de solo un golpe respecto al inglés Sam Horsfield y de 2 con el escocés Robert Macintyre y el sueco Alexander Bjork.

El estadounidense Collin Morikawa, líder de la Race to Dubai y número dos del mundo, es quinto a tres golpes de McIlroy y todavía tiene opciones.

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Tres bogeys impiden que Ancer suba más

Por su parte, el mexicano Abraham Ancer, quien también está participando en el torneo, subió tres posiciones, de la 26 a la 23, luego de una tercera jornada en la que firmó una tarjeta de dos golpes bajo par, producto de cinco birdies y tres bogeys.

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La madrugada de este domingo se vivirá el cierre del DP World Tour Championship 2021 y por fin conoceremos al mejor jugador de este año en el Tour.

Con información de EFE.

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