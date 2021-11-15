Los mejores momentos en la carrera de Lorena Ochoa

Este lunes 15 de noviembre, la mejor golfista mexicana y latinoamericana de la historia, ganadora de 27 títulos en la gira de la LPGA, Lorena Ochoa, cumple 40 años de edad, por tal motivo a continuación hacemos un recuento de algunos de los momentos que forjaron su legado.

Primer triunfo en la LPGA

Lorena Ochoa consiguió su tarjeta para la gira de la LPGA en 2003. Desde su primer año ya había deslumbrado con su juego, el cual le permitió ganar el premio a la novata del año, sin embargo, fue hasta mayo del 2004 cuando Lorena ganó su primer título en el tour. La victoria llegó en el Franklin American Mortgage Championship, torneo en el que venció por un golpe de diferencia a la estadounidense Wendy Ward y se convirtió en la primera jugadora mexicana en ganar un torneo de la LPGA.

Se convierte en la número uno del mundo

Tres años y nueve títulos después de que llegara el primero en la LPGA, en abril del 2007 Lorena Ochoa se convertiría en la mejor golfista del planeta, desbancando a la sueca Annika Sörenstam. Lorena ya no soltaría ese privilegiado lugar en el ranking hasta su retiro en 2010, durando 158 semanas en esa posición, algo que nadie ha podido superar y luce bastante complicado que puedan llegar a hacerlo.

Primer major

El 2007 fue un año de ensueño para Lorena, no solamente tomó el primer lugar del ranking, sino que también festejó su primer triunfo en un major, sería en el Womens British Open, un torneo en el que terminó con cinco golpes bajo par, superando por cuatro a la sueca Maria Hjorth y la surcoreana Lee Jee-Young.

Join us in wishing a happy birthday to 27x Tour winner and incredible ambassador for the game of golf, @LorenaOchoaR! 🙌🥳 pic.twitter.com/pOqIkGGOmk — LPGA (@LPGA) November 15, 2021

El segundo major

No pasaría mucho tiempo para que Lorena consiguiera su segundo major. En abril del 2008, Ochoa conquistaría el Kraft Nabisco Championship en Rancho Mirage, California, donde ahora se impondría por cinco golpes de diferencia a la sueca Annika Sörenstam y a la noruega Suzann Pettersen. De aquella ocasión se recuerda el festejo de la mexicana, lanzándose al lago que acompañaba al campo y el mariachi que le puso música a su victoria.

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Ingreso al salón de la fama

La gran carrera de Lorena Ochoa, que terminó en 2010 con 30 títulos profesionales en su haber, 27 de ellos logrados en la LPGA, fue reconocida en 2017 cuando fue inducida al Salón de la Fama del Golf Mundial, convirtiéndose en la primera personalidad mexicana y latinoamericana en tener este honor.

Han pasado 21 años desde que Lorena guardó los bastones, sin embargo, los logros que tuvo durante su carrera la mantienen siempre en la conversación y este tipo de fechas, como lo es su cumpleaños, son una buena oportunidad para recordar todo lo que ha hecho.