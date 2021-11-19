Gaby López se coloca como sublíder en Florida

Concluyó la segunda ronda del CME Group Tour, Championship, último torneo en la temporada de la LPGA, y la mexicana Gaby López no baja el ritmo.

Después de una jornada en la que consiguió firmar una tarjeta de cuatro golpes bajo par con cinco birdies y un solo bogey, Gaby escaló de la sexta a la segunda posición del tablero, donde se encuentra empatada con la australiana Minjee Lee y la estadounidense Mina Harigae con un acumulado de -10.

A cuatro golpes de diferencia se encuentra la líder del evento hasta el momento, la francesa Celine Boutier, quien volvió a tener una ronda de 65 impactos (-7), producto de ocho birdies y un bogey.

Un cuádruple empate en el quinto y el noveno lugar, respectivamente, refleja la apretada competencia que se está viviendo en el Club de Golf Tiburón de Naples, Florida.

Este sábado, la mexicana Gaby López saldrá a disputar la tercera ronda del torneo junto con Celine Boutier a las 11:40 AM tiempo del centro de México.

Abraham Ancer recupera terreno en Dubai

El irlandés Shane Lowry, el estadounidense Juan Catlin y el inglés Sam Horsfield comparten la cima del DP World Tour Championship 2021, último torneo del European Tour que se juega desde ayer en el Jumeirah Golf Estates de Dubai.

El norirlandés Rory McIlroy se mantuvo en el liderato durante buena parte de la jornada, defendiendo su primer puesto de la ronda del jueves, pero un doble 'bogey' en el último hoyo echó a perder toda su lucha, acabando en la cuarta posición provisional con 134 golpes, uno menos que los líderes.

Mientras tanto, el mexicano Abraham Ancer recobró algo de pulso. Tras comenzar el torneo al par, en la segunda vuelta firmó una tarjeta con 69 impactos (-3) luego de lograr un 'eagle' en el hoyo 2, dos 'birdies' y un 'bogey' y se colocó en el puesto 26.

Con información de EFE.

