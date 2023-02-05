Abraham Ancer se corona campeón en el PIF Saudí International

El mexicano Abraham Ancer se proclamó campeón del torneo PIF Saudí. Un circuito asiático en el que están compitiendo jugadores del LIV, tras liderarlo de principio a fin.

Ancer finalizó con 261 golpes, 19 bajo par, mientras que el estadounidense Cameron Young, que salió con dos golpes de desventaja en la última ronda. El americano era el único que le podía pelear el triunfo al mexicano acabó con dos impactos más, 263.

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Así terminó el PIF International Saudí

La tercera posición fue para el australiano Lucas Herbet con 265 golpes, a cuatro el vencedor.

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El chileno Mito Pereira fue sexto con -12, el chileno Joaquín Niemann décimo (-10), el español Sergio García, vigésimo octavo (-6), el colombiano Sebastián Muñoz, 42 (-4) y el español David Puig, 53 (-2).

EFE