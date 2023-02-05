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Fútbol

Abraham Ancer se corona campeón en el PIF Saudí International

Con jugadores del LIV compitiendo, el golfista mexicano, Abraham Ancer, se consagró campeón del PIF International Saudí, por encima de Cameron Young

Abraham Ancer ocupa la posición 20 del ranking mundial

Escrito por: Azteca Deportes

El mexicano Abraham Ancer se proclamó campeón del torneo PIF Saudí. Un circuito asiático en el que están compitiendo jugadores del LIV, tras liderarlo de principio a fin.

Ancer finalizó con 261 golpes, 19 bajo par, mientras que el estadounidense Cameron Young, que salió con dos golpes de desventaja en la última ronda. El americano era el único que le podía pelear el triunfo al mexicano acabó con dos impactos más, 263.

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Así terminó el PIF International Saudí

La tercera posición fue para el australiano Lucas Herbet con 265 golpes, a cuatro el vencedor.

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El chileno Mito Pereira fue sexto con -12, el chileno Joaquín Niemann décimo (-10), el español Sergio García, vigésimo octavo (-6), el colombiano Sebastián Muñoz, 42 (-4) y el español David Puig, 53 (-2).

EFE

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