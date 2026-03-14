Massimiliano Allegri revela la fecha del regreso de Santiago Giménez: “Necesitamos que marque goles”

Santiago Giménez no podrá estar presente para el próximo duelo del AC Milan en donde visitará el Estadio Olímpico de Roma para medirse a la Lazio en duelo de la Jornada 29 de la Serie A, pero su retorno a las canchas está cada vez más cerca, reveló su director Técnico Massimiliano Allegri en conferencia de prensa.

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DT del AC Milan revela cuándo volverá Santiago Giménez

Massimiliano Allegri fue cuestionado en conferencia de prensa, previo al partido entre Lazio y AC Milan, sobre el estado físico de Santiago Giménez y aunque señaló que el mexicano aun no podrá estar disponible para siguiente enfrentamiento, reveló que su regreso a las canchas podría darse para la recta final de la temporada.

"(Santiago Giménez) No será convocado, pero está en buena forma, sobre todo anímicamente, así que, para la recta final de la temporada, necesitamos jugadores que marquen goles", reveló Allegri.

El conjunto Rossoneri necesita recuperar jugadores cuanto antes ya que se ha convertido en un auténtico hospital tras sumar la lesión de Adrien Rabiot a las molestias que han reportado jugadores como Matteo Gabbia, Ruben Loftus-Cheek, además de Christian Pulisic, que si bien ha jugado, no se encuentra al 100%.

Santiago Gimenez|Santiago Gimenez

El regreso de Giménez con el Milan podría darse hasta abril ya que este mes a los Rossoneri solo les resta un partido más ante Torino y después llega el parón por Fecha FIFA y posteriormente se reanudará la Serie A con el juego ante el Napoli el 4 de abril.

Santiago Giménez no juega con el AC Milan desde el pasado 28 de octubre del 2025 cuando disputó 62 minutos en el compromiso ante el Atalanta.

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